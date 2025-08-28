「香流」はなんて読む？こうりゅうではなくて...？

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「香流」はなんて読む？

「香流」という漢字を見たことはありますか？ ひらがな3文字の愛知県の地名です！ いったい、「香流」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かなれ」でした！ 香流は、 愛知県名古屋市名東区に位置しています。 香流という名前の由来は、諸説ありますが、地形が南から北にかけて低くなっていくことから「片流れ（かたなれ）」と呼ばれ、それがいつしか「かなれ」と呼ばれるようになったのだそう。 ちなみに、名古屋市守山区には、香流の地名にちなんだ温泉施設「香流温泉 喜多の湯」がありますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『名東区ホームページ』

・『香流温泉 喜多の湯』

ライター Ray WEB編集部