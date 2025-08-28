Ž¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿!Ž£¤ò±Ñ¸ì¤Ç²¿¤È¸À¤¦¤«¡ÄÃæ³Ø1Ç¯À¸¥ì¥Ù¥ë¤Î2Ã±¸ì¤À¤±¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ËÌõ¤·¤ÆÏÃ¤¹¡×¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ñ¸ì¤Î»È¤¤Êý¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ËÌõ¤¹»þ¤Î¼ê½ç¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¥¤è¤ê´ÊÃ±¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë
±Ñ¸ì¤Î³Ø¤Ó»Ï¤á¤À¤È¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê2¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¡Ö3ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î±Ñ¸ì¤Ê¤é¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç½Æ°ÂÖ¡Ê»ä¤¬¡Á¤¹¤ë¡Ë¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¼õÆ°ÂÖ¡Ê»ä¤¬¡Á¤µ¤ì¤ë¡Ë¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¼õ¤±¿È¡×¤ò¤ä¤á¤ë¤È²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¡¢¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç½Æ°ÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¸ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆ°¤±¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤äÆ°Êª¡¢À¸¤Êª¤Ç¤¹¤Í¡£¿¢Êª¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¼õÆ°ÂÖ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¼ç¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¹©Êª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆ°¤±¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤«¤é²¿¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¡Ö¼õ¤±¿È¡×¤ÎÉ½¸½¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤Ë±Ñ¸ì¤ÎÆÃÄ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½Æ°ÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê¸¾Ï¤ä¸ÀÍÕ¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼õÆ°ÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤ÎÀ¸¤À¸¤¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò¡¢Ç½Æ°ÂÖ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿±Ñ¸ì¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¡¢±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤±Ñ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ç¸ì¤Ï¡Ö»ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸¤¡×¤Ë¤¹¤ë
¤Ò¤È¤ÄÎã¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼õÆ°ÂÖ¤ÈÇ½Æ°ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ A dog bit me.¡Ê¸¤¤¬»ä¤ò¤«¤ó¤À¡£¡Ë
¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î±ÑÊ¸¤ò¸«¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¤¬¼õÆ°ÂÖ¤Ç¡¢¢¤¬Ç½Æ°ÂÖ¤Ç¤¹¡£
bite¡Ê¤«¤à¡Ë¤Î²áµî·Á¤¬bit¡¢²áµîÊ¬»ì·Á¤¬bitten¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¢¤ÎÇ½Æ°ÂÖ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¸¤¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬Ç½Æ°ÂÖÆÃÍ¤Î¡ÖÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿ÌöÆ°´¶¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¤Î¼õÆ°ÂÖ¤Ê¤é»ä¤Î¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¤¤Î»Ñ·Á¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢ÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÆ°¤¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¼õ¤±¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»þ¡¢Ç½Æ°ÂÖ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë½¬´·¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¸µ¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÍ§¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡ÖÇ½Æ°ÂÖ¤Ç½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀèÀ¸¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¡ÖÇ½Æ°ÂÖ¤Ç½ñ¤³¤¦¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼õ¤±¿È¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«3¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¾®³Ø¹»¤ÇÄ¹¤¯¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ëºÝ¤Î¡ÖÀèÀ¸ÍÑ¤ÎÉû¶µºà¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¼õÆ°ÂÖ¤ò»È¤¦¡×¤È3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬µ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ If you don¡Çt know who is doing the action.
Ã¯¤¬¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þ¡£
¢ If you want to shift a long and complex bundle of info.
Ä¹¤¯¡¢Ê£»¨¤Ê·Á¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾ðÊó¤ò¡¢½ñ¤´¹¤¨¤¿¤¤»þ¡£
£ If you want to focus our readers¡Ç attention on one or another character.
º£¤Þ¤Ç¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÃí°Õ¤òÊÌ¤Î¿Í¤Ë°Ü¤·¤¿¤¤»þ¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÇ½Æ°ÂÖ¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ë¤Ê¤¼¡Ö¼õ¤±¿È¡×¤ÎÉ½¸½¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ç½Æ°ÂÖ¤¬Â¿¤¤¤«Íý²ò¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¼õ¤±¿È¥°¥»¡×¤òÄ¾¤¹¤Ë¤Ï
¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ò¡¢14Ç¯´Ö¸«¤Æ¤¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¼õÆ°ÂÖ¤ò¤è¤¯»È¤¤¤¬¤Á¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ê¤¼¤«¡¢¼õ¤±¿È¤ò»È¤Ã¤Æ±ÑºîÊ¸¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¡¿ÄÌ¤¸¤µ¤»¤ë¡×¤¬Àè·è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¡Ö·¿¡×¤Ï¼«Á³¤Ê¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÇ½Æ°ÂÖ¤ò»È¤¦¡×¡Ö¼õÆ°ÂÖ¡Ê¼õ¤±¿È¡Ë¤ÏÈò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´¼«Ê¬¤Î±ÑÊ¸¤òÉü½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼õÆ°ÂÖ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖBeÆ°»ì¡×¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£BeÆ°»ì¤È¤Ïam¡¢are¡¢is¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆ°»ì¤ò¡Ö°ìÈÌÆ°»ì¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÆ°»ì¤Ïstudy¡¢play¡¢go¡¢come¡¢buy¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡Ö¼õ¤±¿È¡×¤ò»È¤¤¤¬¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢BeÆ°»ì¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¼õ¤±¿È¤ÈBeÆ°»ì¤Ë¤è¤ë±ÑÊ¸¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸Ë¡Åª¤Ë¤Ï¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÎãÊ¸¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌöÆ°´¶¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£BeÆ°»ì¤È°ìÈÌÆ°»ì¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î°ã¤¤
¡ I am from Yamagata.¡ÊBeÆ°»ì¡Ë
¢ I came from Yamagata.¡Ê°ìÈÌÆ°»ì¡Ë
¤É¤Á¤é¤â¡Ö»ä¤Ï»³·Á½Ð¿È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Î¤ß¡×¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢¢¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿Í´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ I am 180 cm tall.¡ÊBeÆ°»ì¡Ë
¤ I stand at 180 cm tall.¡Ê°ìÈÌÆ°»ì¡Ë
¤É¤Á¤é¤â¡Ö»ä¤Ï180¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î»þ¤Ë»È¤¨¤ëÎã¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ I am a member of ABC Company.¡ÊBeÆ°»ì¡Ë
¦ I work for ABC Company.¡Ê°ìÈÌÆ°»ì¡Ë
¤É¤Á¤é¤â¡ÖABC¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¥¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¦¤Î¤Û¤¦¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤»¤Ã¤»¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÌöÆ°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¤¼¤Ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¡Ö¼ç¸ì¤Îit¡×
¡Ö¼õ¤±¿È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢Ç½Æ°ÂÖ¤Ç±ÑÊ¸¤ò¤¦¤Þ¤¯ºî¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×
³§¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ½Æ°ÂÖ¤Ç±ÑÊ¸¤òºî¤ë¥³¥Ä¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Î¹Àè¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤ÈÆüËÜ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ñ¸ì¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¡ÖÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¡×É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬Ë¡¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤ÇÆÈ¤ê¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥È¥é¥¤¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¼ç¸ì¤òit¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Å·¸õ¤ä¼«Á³¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
It rains.¡¡±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
It brightens up.¡¡À²¤ì¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ï¡ÖIt works!¡×
¤¢¤ë¤¤¤Ï¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
It happens.¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤µ¡£
It works!¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡ª
It doesn¡Çt matter.¡¡¤Þ¤¢¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Å·µ¤¤òÉ½¤¹¤Î¤ËIt¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡Ö¾õÂÖ¡×¤òÉ½¤¹it¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÌµ¤¤´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¾õÂÖ¡×¤òÉ½¤¹it¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡ª
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ËI feel like¡Á¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¡¢¥º¥Ð¥êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¡Ê´·ÍÑ¶ç¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆÈ¤ê¸À¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤Ë¾¯¤·¤À¤±Îã¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
It hurts!¡ÊÄË¤Ã!¡¿¥±¥¬°Ê³°¤Ë¡¢¿´¤ÎÄË¤ß¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡Ë
It hits me.¡Ê¥Ô¥ó¤È¤¤¿¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ë
It gets better¡¿worse.¡Ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¿°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ë
¢£º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖIt depends.¡×¤Ç»þ´Ö²Ô¤®
¤½¤ì¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢it¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
It depends.¡Ê¤Þ¤¢¾õ¶·¼¡Âè¤«¤Ê¡£¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÆÈ¤ê¸À±Ñ¸ìÍÑ¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ÆYes¡¿No¤òµá¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Î¹Àè¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ª´«¤á¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢
Well, it depends. I¡Çll think about it.
¤¦¡¼¤ó¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤è¡£
¤È¡¢¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£²¿¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡Ä
¤â¤·³°¹ñ¿Í¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£
Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ï³¤¤«¡¢»³¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢What do you think?¡Ê¤É¤¦»×¤¦¡©¡Ë¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Well, it depends.
¤¦¡¼¤ó¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤«¤Ê¤¢¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö³¤¤â»³¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÁª¤Ó¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¤´¤Þ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤ä´õË¾¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
If it is easy to climb the mountain, I would like the mountain option.
¤â¤·ÅÐ¤ë¤Î¤¬¤ä¤µ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢»³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤è¡£
If I can fish, I would like to go to the ocean.
¤â¤·Äà¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢³¤¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
----------
¹â¶¶ ¤Þ¤¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤Þ¤¡Ë
±Ñ¸ì¹Ö»Õ
Æ±»þ¡¦Ãà¼¡ÄÌÌõ¼Ô¡¢±Ñ¸¡1µé¡¢ÄÌÌõ°ÆÆâ»Î¡¢TOEIC980¡¢TOEFL iBT114¡¿120¡¢IELTS 8¡¿9¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¶µ»Õ¤È¤·¤Æ5Ç¯´Ö³èÆ°¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼Âç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÏÀ¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¤Î¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤ò2Ç¯´Ö¶µ¤¨¤ë¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÇÆüËÜ¸ì³Ø²Ê¤Î³Ø²ÊÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢9¡¦11¥Æ¥í¤Î±Æ¶Á¤Çµ¢¹ñ¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÂç¼ê±Ñ²ñÏÃ³Ø¹»¤ä¸¦½¤½ê¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ14Ç¯´Ö¡¢4000¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¡£
----------
¡Ê±Ñ¸ì¹Ö»Õ ¹â¶¶ ¤Þ¤¡Ë