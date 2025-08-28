武尊の妻・川口葵、家庭的な手料理を披露「素敵な奥様」「完璧な新妻ですな！」
格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が28日、自身のインスタグラムを更新。「昨日の夜ご飯」と手料理を披露した。
【写真】「完璧な新妻ですな！」川口葵が披露した手料理
「すき焼き風鍋つくった！」と紹介し、食卓ショットをアップ。家庭的な手料理の数々がきれいに器に盛られ、並べられている。
「味噌をといたらお味噌汁が完成のところで味噌を切らしていた事が発覚しました、、笑 そしてきのこの白だしスープになりましたとさ」とおちゃめな一面も明かした。
この投稿には「美味しそう!!栄養満点だ!!」「食べたい」「完璧な新妻ですな！」「素敵な奥様」などのコメントが寄せられている。
川口と武尊は今年の7月29日に双方のSNSを通じて結婚したことを報告。今月27日には挙式の映像を公開していた。
