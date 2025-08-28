ゆるっとだけどオシャレ！【studio CLIP】40・50代が着たい♡「楽ちんトップス」

体を締め付けず、ゆるりと着られるトップスがやっぱり楽ちん。とはいえ、だらしなく見えたり野暮ったくなったりするのは考えもの……。そんな40・50代がビビッとくる楽ちんトップスが【studio CLIP（スタディオクリップ）】で見つかるかも！ 大胆にゆるめたシルエットで気負わず着られて、こなれ感も高めてくれそうなトップスをコーデとあわせてお届けします。

ナチュラル可愛いブラウスでメリハリを演出

【studio CLIP】「コットンボイル刺繍ブラウス」\7,700（税込）

胸元と袖に繊細なピンタックやレースをあしらい、一点投入でフェミニンなムードを感じさせてくれそうなブラウス。フロントを開けたり、ドローストリングでウエストを絞ったりすることで、コーデのささやかな変化を楽しめます。上下ともにゆるりとした組み合わせでもブラウスの袖口やウエストのデザインがメリハリを演出、ルーズな印象になりにくそうなのがGOOD。

大胆なボリュームシルエットでおしゃれ上級者見え

【studio CLIP】「リネンミニカラーギャザーブラウス」\11,000（税込）

スタッフさんが「シルエットが抜群にかわいい」とプッシュする、アンティーク感のあるブラウス。ギャザーをたっぷりと入れたボリューミーなシルエットが、楽ちんでありながらおしゃれ上級者感を醸し出してくれそうな一枚です。首元には小さめの襟とボタンが付いており、襟を抜かずに着こなせばグッとクラシカルな雰囲気を高められそうなのが大人世代におすすめのポイント！

着映えと体型カバーを両立できそうなドルマンスリーブ

【studio CLIP】「お悩み解決！細見えプルオーバー」\3,890（税込）

こちらのプルオーバーは、ゆるっとしたドルマンスリーブによってボトムスとのワンツーでもこなれ見えを狙えるのが魅力。余白を持たせた5分袖で大人世代が気になる二の腕をカバーしつつ、前後差のある着丈で腰回りもナチュラルに覆い隠してくれそう。「程よいハリのある綺麗め素材」（公式オンラインストアより）も、ゆるりとしたシルエットを部屋着見えさせないポイントに。

刺繍ロゴがアクセントになる5分袖プルオーバー

【studio CLIP】「ミニ裏毛ロゴ刺繍ハーフスリーブプルオーバー」\3,890（税込）

大人カジュアルコーデのアクセントになる刺繍ロゴ入りのプルオーバー。袖にも余白を持たせ、体が泳ぐようなゆるりとしたシルエットが、汗ばむ日にも心地よく着られそうな一枚です。長すぎない着丈のおかげで、タックアウトしてもバランスよくサマ見えを狙えそう。ロゴの色や柄が主張しすぎないため、旬の華やかなスカーフとの組み合わせもぜひ真似したいところ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ