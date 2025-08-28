自民党が臨時の総裁選をめぐる意向確認で議員の名前を公表すると決めた事に閣内からも反発の声があがりました。中継です。

石破内閣の中からも「総裁選をすべき」と態度を変える議員が出てくる事態となりました。

神田潤一法務政務官「総裁選挙前倒しをしたほうがいいのではないかというふうにかなり今は傾いています。大臣政務官を辞任しても意思表明をするという可能性が、かなり自分のものとしては現実の選択肢として出てきている」

神田法務大臣政務官はこれまで総裁選を行うべきか態度を決めていませんでしたが、名前の公表の決定について「バイアスがかかる手続き」「党再生から遠ざかる」と批判しました。その上で政務官を辞任してでも「総裁選を求める」意向に転じたと、明らかにしました。

また、ある副大臣は「党内の怒りに火を付けた」と批判しました。

ただ、党内では名前を公表することで賛成する議員が減るとの見方が増えています。あるベテラン議員は「名前の公表で賛成しづらくなる議員が増える」

ある首相周辺は「賛成するなら政府・党の役職は辞めるべきだし次、選挙では公認を受けられないだろう」と牽制しています。

自民党幹部は意向確認は来月8日にも行われるとの見通しを示しています。