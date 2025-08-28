元AKB48でモデル・実業家の小嶋陽菜さんが自身のインスタグラムで、南仏のマルセイユから「カランク国立公園」に渡る旅の模様を投稿しています。



【写真を見る】【 小嶋陽菜 】南仏マルセイユ “断崖とブルーの海” の旅 街では「ビールが最高」 優雅かつ気さくに「特別な体験」





小嶋さんは「Boat day in Marseille」「パリからマルセイユへ。」「カランクに行きたくてボートで回りました」とテキスト。自身によるブランドのTシャツにサングラスと赤いショーツを合わせ、船のデッキで寛ぐ姿を投稿しています。







「バケットにトマトとチーズだけでも美味しかった」など、南仏の味を堪能しているようですが、「まだまだ海水は冷たかった」「風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」など、厳しめな天候だったとのこと。









カランク国立公園近くの「TUBA CLUB」では「断崖とブルーの海に囲まれたロケーション！」と興奮。「写真で見た時から、ここに行きたい！と思っていて今回の旅先を決めました」と振り返っています。









朝日が昇る海辺で打ち寄せる波に驚く小嶋さんの動画も投稿されていて「目の前に広がる地中海。特別な体験でした」と振り返っています。







さらに小嶋さんは、マルセイユと思われる街中のレストランのテラス席で、ビールを前にご満悦の模様を投稿。親密な同伴者のような表情のカメラ目線でこちらを見つめ、上機嫌でビールのグラスを掲げる動画に「どこでもビールが最高」と、心からの一言を投稿しています。

【担当：芸能情報ステーション】