上野樹里さん・三浦宏規さん・松島勇之介さん・有澤樟太郎さん・高橋健介さん・華優希さん・清水美依紗さん・大久保祥太郎さん・竹内將人さん・なだぎ武さん・竹中直人さん・ゲストピアニストの石井琢磨さんが、「ミュージカル のだめカンタービレ シンフォニックコンサート！」製作発表記者会見に、音楽家になりきった劇中衣装で登壇しました。

【写真を見る】【上野樹里】「唱さんも喜んでくれる」共演者が和田唱の楽曲を大絶賛！自身は「今度は自分がどれだけ楽しませられるか」





本作は、累計3900万部超の大ヒットを誇る二ノ宮知子氏による漫画「のだめカンタービレ」が原作のミュージカル。2023年の公演ではわずか数分で全公演のチケットが完売した人気作。物語に欠かせない峰役と清良役は豪華キャストが日替わりで出演し、音楽は前作に続き、上野さんの夫でTRICERATOPSの和田唱さんが担当しています。







主演・のだめ役の上野さんは “いよいよ始まるんだなという気持ち。素晴らしいコンサートになるように一生懸命頑張りたいです” と意気込みを語りました。









豪華な出演陣に千秋役の三浦さんは “全員が集合するのはきょうが2回目ですが、全員集まるのは今日が最後になりますので、きょうは貴重な時間になります” と語りました。









シュトレーゼマン役の竹中さんは楽曲について “TRICERATOPSの和田唱さんが作ってくれたんですが、素晴らしすぎる。和田唱くんあっての「のだめカンタービレ」だなと思った” と、三浦さんと共に称賛。これを聞いた上野さんは “二人が言ってくれたことで唱さんも喜びます。（以前にもほめられたことを）伝えたら「すごくうれしいね」って言っていました” と語りました。









和田さんは前回はタイトなスケジュールの中で50曲近くを制作し、今作でも新曲を書き下ろしたとのこと。上野さんは “クラシックだけでなく、ポップスやブルースなどキャラクターやシーンに当てはめて融合するのは初めての挑戦だったと思う” と、夫の奮闘ぶりを間近で見守ってきた様子。









彼の苦労をねぎらいつつ、 “みんなの表現力と相まって、その景色を見ながら俳優として仕事できるのが、なかなかできない経験をしていると感じました” と、異例な夫婦共演に手応えを得ているようでした。







和田唱さんは台湾公演も観劇予定だそうで “頑張りたいと思います、緊張しちゃいますけど。普段は夫が歌っている姿を私が客席で立ち上がってノリノリで聞いている側なのに、今度は自分がどれだけ楽しませられるか？精一杯頑張りたいと思います” と笑顔を見せていました。

