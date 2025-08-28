お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（49）が28日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）に出演。電車での置き引き未遂、室外機の盗難未遂について改めて語り、犯人への怒りをあらわにした。

自身のX（旧ツイッター）やYouTubeチャンネルで置き引き未遂、室外機の盗難未遂についてブチギレながら報告していた鈴木。2日連続で起きたトラブルについて改めて言及した。

電車の網棚に置いていたバッグを、サラリーマン風の男性に持ち去られそうになったことを回想。バッグを取り返し、「これ俺のだよ」と言い放ったものの、犯人は「あ、すみません、間違えました」とだけ言い、驚く様子はなかったという。

「そいつ、絶対、顔忘れませんよ」と鈴木。「めっちゃイケメンなんですよ。パーマなんて当てちゃって」と語ると、MC陣は大爆笑。「こっちはテレビ出たらブス、死ねとか言われるのに。あいつはイケメンでモテてるくせに…もう許せなくて」と怒りをあらわにした。

そして、その翌日に自宅の室外機の盗難未遂に遭遇。パトロールしていた近所の人に助けられたものの、銅線は「ズタズタに」なってしまったといい、修理費に3万円かかることも明かした。また、警察からは室外機に鎖をつけて防犯するようにアドバイスされたことも伝えた。