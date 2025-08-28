新星ゼロワンの９月１３日板橋大会で、ドラフト形式による田中将斗軍ｖｓハヤブサ軍のチーム対抗戦を行う。

出場メンバーは田中、ハヤブサが試合ごとにドラフト会議形式で選手を指名。各試合にはポイントが設定されており、全試合終了後、合計ポイントが多いチームの勝利となる。敗北したチームのリーダーは、特別ルールとして滝行を行うことになった。

ドラフト会議では、田中、ハヤブサともに第１選択希望選手で「チームにいてくれたら心強い」（田中）、「実力が分かっているので」（ハヤブサ）とクリス・ヴァイスを選択。抽選の結果、田中軍がゲットした。また第２選択希望選手では、田中がＸ１、ハヤブサがマンモス佐々木を希望。Ｘ１が関本大介とわかると、田中が「よっしゃー！」と絶叫して喜んだ。

ドラフトの結果、当日のカードは次のように決定した。

イリミネーションマッチ３０分１本勝負

田中＆関本＆ヴァイスｖｓハヤブサ＆佐々木＆宮本裕向、

タッグマッチ２０分１本勝負

松永準也＆朱鷺裕基 ｖｓ菅原拓也＆翔太

女子シングルマッチ２０分１本勝負

真白優希ｖｓＶＥＮＹ

シングルマッチ１５分１本勝負

ヤス久保田ＶＳ関札皓太

シングルマッチ１５分１本勝負

ヒデ久保田 ｖｓ ジェーク・ブラドック