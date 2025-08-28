森香澄（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/28】フリーアナウンサーの森香澄が27日、テレビ朝日系冠バラエティー番組「森香澄の全部嘘テレビ」（毎週水曜深夜2時17分〜※この日は深夜2時23分〜）に出演。いじめられた過去を告白した。

【写真】森香澄アナ、学生時代のプリクラ公開

◆森香澄、いじめられた過去を告白


女子同士のけんかの経験を問われた森は「中学生ぐらいの時はいじめられてた。なんか順番で回ってくる…」と告白。「私だけわからない言語が生まれてて…。私だけ理解できない暗号みたいな言語を作られていた」といじめの内容を明かし、「主犯格の女の子に『いい加減にして！』みたいに言いました」と相手に抗議したことを振り返った。

しかし、相手は「そのよくわかんない言語で返してきた」そうで、森は「だからみんなが笑ってるけど私は理解できない。何言ってるかわかんないから」と回顧。毅然と言い返したという森を、この日出演していたお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおは「すげぇ勇気だよ。カッコいいよ」と称賛した。（modelpress編集部）

情報：テレビ朝日

【Not Sponsored 記事】