森香澄、いじめられた過去告白 その後の対応に共演者驚き「すげぇ勇気」
【モデルプレス＝2025/08/28】フリーアナウンサーの森香澄が27日、テレビ朝日系冠バラエティー番組「森香澄の全部嘘テレビ」（毎週水曜深夜2時17分〜※この日は深夜2時23分〜）に出演。いじめられた過去を告白した。
【写真】森香澄アナ、学生時代のプリクラ公開
女子同士のけんかの経験を問われた森は「中学生ぐらいの時はいじめられてた。なんか順番で回ってくる…」と告白。「私だけわからない言語が生まれてて…。私だけ理解できない暗号みたいな言語を作られていた」といじめの内容を明かし、「主犯格の女の子に『いい加減にして！』みたいに言いました」と相手に抗議したことを振り返った。
しかし、相手は「そのよくわかんない言語で返してきた」そうで、森は「だからみんなが笑ってるけど私は理解できない。何言ってるかわかんないから」と回顧。毅然と言い返したという森を、この日出演していたお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおは「すげぇ勇気だよ。カッコいいよ」と称賛した。（modelpress編集部）
