濁流の中に建物崩落…ヒンズー教の“巡礼ルート”で土砂崩れも インド・パキスタンで大雨被害相次ぐ
濁流の中に崩れ落ちる建物。
インド北部で撮影された大雨被害の映像です。
インドやパキスタンでは記録的な雨が降り続き、各地で大きな被害が出ています。
住民：
午前3時ごろから浸水し始め、少なくても4軒の住宅が流された。
現地メディアによると、インドが直轄地とする北部ジャム・カシミールで26日、大規模な地滑りなどが発生。
少なくとも41人が死亡したということです。
ケガをした人：
突然雷が落ち土砂崩れが発生しました。大きな岩が丘を転がり小屋が滑り落ち、私の顔に当たりました。
地滑りに巻き込まれた被害者の多くは、ヒンズー教の著名な寺院までの巡礼ルートを徒歩でたどっていた人たちだったといます。
カシミール地方では、8月14日にもヒンズー教の巡礼ルートで土砂崩れが発生し、60人以上が死亡する被害が出たばかりです。
インド北部では、川の堤防が決壊するなどして道路が寸断され、これまでに5000人以上が避難しているということです。
一方、大雨の被害はインドの隣国パキスタンでも出ています。
降り続いた雨で広い範囲が冠水。
イスラム教の礼拝施設モスクも水に漬かりました。
住民は家畜などを連れて避難。
ボートを使った救助活動も続けられています。
救助された住民：
こんなにひどい洪水を見るのは初めてだ。
パキスタンでは、モンスーンと呼ばれる雨期に入った6月下旬以降、大雨による死者が800人を超えています。
今回の大雨では、氾濫した川のダムの水をインドがパキスタン側に放流。
これにより被害の拡大が懸念されていて、地元当局は注意を呼び掛けています。