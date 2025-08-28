日本サッカー協会は２８日、米国での２連戦となる国際親善試合メキシコ戦（９月７日）、米国戦（１０日）に向けた日本代表メンバーを発表した。

６月の最終予選のインドネシア戦（６〇０）、７月のＥ―１選手権の中国戦（２〇０）でゴールを決めているＦＷ細谷真大（柏）は、３活動連続で代表入りした。長期離脱中のＤＦ冨安健洋、ＤＦ伊藤洋輝に加え、開幕直後の欧州各国リーグ及びトレーニングで負傷したＤＦ町田浩樹、ＭＦ守田英正、田中碧、鎌田大地、ＤＦ高井幸大が招集外となったが、ＦＷ陣は第２次森保ジャパンのエースの上田、最終予選チーム最多得点タイの小川、昨季ドイツ１部で１１ゴールの町野、昨季スコットランド１部でＭＶＰを獲得した前田らがそろう激戦区。５人の中では最年少の２３歳の細谷は、クラブを通して「Ｅ―１選手権に引き続き今回も日本代表に選出され、素直にうれしく思います。レイソルの代表として、結果を残せるよう頑張って戦ってきます」とコメントした。

【招集メンバー】▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）、▼ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、荒木隼人（広島）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、関根大輝（Ｓランス）、▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、細谷真大（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）