【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.31「明日への道標」 9月2日実装

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のパッチ7.3「明日への道標」のマイナーアップデート7.31を9月2日に実装する。

このアップデートでは、「コスモエクスプローラー」や「ファントムウェポン」の新コンテンツが実装される。

コスモエクスプローラー新たな星「ガラスの星パエンナ」

宇宙探査プロジェクト「コスモエクスプローラー計画」は新たな段階へ。力を合わせて完成させたムーンゲート基地から飛び立ち、冒険者は新たな星へと降り立つ。

クラフターとギャザラー用のコンテンツ「コスモエクスプローラー」には、新たな星「ガラスの星パエンナ」が登場。道具強化コンテンツ「コスモツール」にも新しい段階が実装される。

カラフルで不思議な星「ガラスの星パエンナ」

コスモツールも新たな段階へと強化できる

新たな装備やマウントなどの報酬も

武器強化コンテンツ「ファントムウェポン」

「クレセントアイル」などで行なう武器強化コンテンツ「ファントムウェポン」に新たな強化段階が実装される。

【ファントムウェポン】

今日も今日とて、三日月島で借金返済に追われる武具職人「ゲロルト」。

はたして、ファントムウェポンの強化は無事に進むのだろうか……？

ゲロルトが本気を出している？

(c)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO