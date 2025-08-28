「FFXIV: 黄金のレガシー」パッチ7.31が9月2日実装。「ガラスの星パエンナ」や「ファントムウェポン」新強化段階が登場
【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.31「明日への道標」 9月2日実装
今日も今日とて、三日月島で借金返済に追われる武具職人「ゲロルト」。
(c)SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のパッチ7.3「明日への道標」のマイナーアップデート7.31を9月2日に実装する。
このアップデートでは、「コスモエクスプローラー」や「ファントムウェポン」の新コンテンツが実装される。
コスモエクスプローラー新たな星「ガラスの星パエンナ」
宇宙探査プロジェクト「コスモエクスプローラー計画」は新たな段階へ。力を合わせて完成させたムーンゲート基地から飛び立ち、冒険者は新たな星へと降り立つ。
クラフターとギャザラー用のコンテンツ「コスモエクスプローラー」には、新たな星「ガラスの星パエンナ」が登場。道具強化コンテンツ「コスモツール」にも新しい段階が実装される。
カラフルで不思議な星「ガラスの星パエンナ」
コスモツールも新たな段階へと強化できる
新たな装備やマウントなどの報酬も
武器強化コンテンツ「ファントムウェポン」
「クレセントアイル」などで行なう武器強化コンテンツ「ファントムウェポン」に新たな強化段階が実装される。【ファントムウェポン】
今日も今日とて、三日月島で借金返済に追われる武具職人「ゲロルト」。
はたして、ファントムウェポンの強化は無事に進むのだろうか……？
ゲロルトが本気を出している？
(c)SQUARE ENIX
IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO