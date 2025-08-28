小嶋陽菜、「ムチムチ感が素敵」太もも美脚まぶしい“超ミニ”マリンルックに反響「かわち〜」「美しい」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。太ももまぶしい美脚ショットを公開した。
【写真】「太もも最高」“ムチムチ感”がすてきな美脚を披露した小嶋陽菜
小嶋は、自身のSNSでフランス・マルセイユ旅行の様子を度々投稿しており、今回は「TUBA CLUB」へ訪れたことを報告。白のTシャツにボーダーのミニ丈ボトムスを合わせた“マリンコーデ”で、白肌まぶしい美脚を披露している。
投稿では「カランクス国立公園のすぐそば。断崖とブルーの海に囲まれたロケーション！いつだったか写真で見た時から、ここに行きたい！と思っていて今回の旅先を決めました」とつづり、旅先を選んだきっかけを明かした。
この投稿にファンからは「相変わらずのムチムチ感が素敵」「かわち〜」「太もも最高」などとコメントが寄せられている。
