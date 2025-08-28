ナイキ×『遊☆戯☆王』コラボ、アパレルの詳細発表 8.9万円“城之内”の「デストロイヤー ジャケット」など
ナイキは、28日までに『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』とコラボしたアパレルコレクションの詳細を発表した。
【写真】「airmax」が「airmuscle」に！ナイキ『エアマックス95 QS YGO“城之内』モデル＆Tシャツの全貌
ナイキと『遊☆戯☆王』は、今月半ばにナイキ『エアマックス95 QS YGO』を、9月5日、12日に発売することを発表。この発売に合わせて、作中で城之内らが通う童実野高校の校章をあしらったナイキ『デストロイヤー ジャケット』や、厚手の素材でルーズフィットのクラシックなTシャツを発売することも発表されていた。
『Nike x 遊☆戯☆王DM デストロイヤー ジャケット』は、『遊戯王』の人気キャラクター・城之内克也の童実野高校時代にインスピレーションを得たもの。上質の素材でアレンジしたビンテージのバーシティ ジャケットに、両ブランドの6個の記念パッチが刺繍されたデザイン。これに加えて、自由にカスタマイズ可能なパッチがついてくる。 販売価格は、8万9100円となっている。
『Nike x 遊☆戯☆王DM メンズ ソロ スウッシュ Tシャツ』は…、「みんな、真紅眼の黒竜だ！」。コットン100％のこのTシャツは、前面に公式パートナーシップロゴ、そして背面には城之内の愛するモンスターの綿密なプリントがあしらわれている。ブラックとホワイト、そしてフラットピューター（日本限定）の3色展開となっており、販売価格は、4620円となっている。
いずれも、9月12日午前9時からSNKRSで販売開始となっている。
【写真】「airmax」が「airmuscle」に！ナイキ『エアマックス95 QS YGO“城之内』モデル＆Tシャツの全貌
ナイキと『遊☆戯☆王』は、今月半ばにナイキ『エアマックス95 QS YGO』を、9月5日、12日に発売することを発表。この発売に合わせて、作中で城之内らが通う童実野高校の校章をあしらったナイキ『デストロイヤー ジャケット』や、厚手の素材でルーズフィットのクラシックなTシャツを発売することも発表されていた。
『Nike x 遊☆戯☆王DM メンズ ソロ スウッシュ Tシャツ』は…、「みんな、真紅眼の黒竜だ！」。コットン100％のこのTシャツは、前面に公式パートナーシップロゴ、そして背面には城之内の愛するモンスターの綿密なプリントがあしらわれている。ブラックとホワイト、そしてフラットピューター（日本限定）の3色展開となっており、販売価格は、4620円となっている。
いずれも、9月12日午前9時からSNKRSで販売開始となっている。