【前後編の後編／前編を読む】夕食で勧められた赤ワインに母常用の睡眠薬が混入… 両親の無理心中から逃れた娘が引っ越した先で見た夢は

都下の某市、父が建てた一戸建てで生まれ育った香苗さん（27歳、仮名）は、過去に両親の心中事件に巻き込まれかけ、命からがら都内某区のマンションへ引っ越した――。だが、マンションで夜ごと、実家のおそろしい夢を見るようになった。夢の中の“実家”のディティールは少しずつ変化を遂げて…。

東京には7月にお盆を行う習慣が最近まで残っていたものだ。昨今は8月にお盆をする家が多く、香苗さんもそのつもりで、8月半ばに真言宗の菩提寺でお経を上げてもらう予定だったが、7月の今、東京の古い習慣に従って両親の霊魂がもう戻ってきてしまって、だから怪しい夢を見るのでは…と、そんなことを考えたのだ。

つらい過去を背負って生きてきた香苗さんが一番こわいものとは

どうにも耐えがたくなり、彼女は、2年前から交際していた男性Aの家に転がり込んだ。両親の心中事件についてAには包み隠さず話しており、葬儀や引っ越しの際にも協力してもらっていた。

Aは彼女にたいへん同情的で、すぐにも結婚または結婚を視野に入れた同棲をすることを提案してくれていた。しかし、それについては彼女の方で辞退した。まずは自分の生活を立て直して、気持ちに整理をつけたいと思ったのだ。こうした経緯があったので、このとき、Aは彼女を喜んで迎え入れた。1週間ほど家を空けるつもりで支度をして、7月中旬の土曜日に、Aに車で迎えに来てもらった。

「Aくんの家に滞在している間は、怖い夢なんか全然見ませんでした。だからもう大丈夫だと思って、翌週からは自分の部屋に帰ることにして……。マンションに帰ったその夜は、彼がうちに泊まってくれる運びでしたから、私はすっかり安心していました」

形を変えた悪夢

その日も土曜日だった。日中はAの車でドライブして横浜方面へ行って遊び、夜の8時すぎに彼女のマンションに帰ってきた。映画を観ながら夜更かしして、深夜2時頃に一緒にベッドに潜り込み、ほどなく眠りに就いた。

ここまでは何事もなかった。

ところが、明け方、息苦しくて目を開けると、Aが馬乗りになって彼女の首を絞めていたのだ。



夢中で暴れて、Aもろともベッドの下に転がり落ち、這って逃れようとしたが、後ろから追ってきた彼に左の足首を掴まれかけた。真っ黒な絶望と恐怖に支配されながら彼女は床を転がり、必死で両足をバタバタと動かした。すると、たまたまAの顔面に蹴りが入った。

途端に彼は「ほへっ？」と間の抜けた声を発した。次いで、蹴られたところを痛そうにさすりながら「何してんの？」と彼女に訊ねた。

「Aくんが私の首を絞めたんだよ！」

「ちょっと待て！ 俺が首を絞めただって？」

Aは一切覚えがないと言い、その後は2人とも朝までまんじりともしなかった。そして午後になると彼は帰っていき、結局、その夜から悪夢が再来した。

ただし、今度は夢の中で彼女を襲ってくるのは黒い人影ではなく、Aの姿を取っていた。

そのせいなのか何なのか、Aとの仲がぎくしゃくしはじめた。そのため香苗さんは仕方なく、女友だちや親戚の家を泊まり歩くようになった。ホテルや漫画喫茶に宿泊したこともあるそうだが、よそで眠る分には悪夢に襲われない。だが、マンションに戻れば元の木阿弥だった。

相性が悪かった

そうこうするうち、やがて8月の新盆法要の日を迎えた。ごく身近な親戚たち4、5人ばかりと共に菩提寺に行き、住職に法要を執り行ってもらったのだが、帰り際に住職に呼び留められた。

「あなたには悪いものが憑いているようです。ご両親の霊ではないから、今住んでいる土地に関わりのある怨霊かもしれない。よろしければ祓（はらえ）をしに行きましょうか」

こう言われると香苗さんは矢も楯もたまらなくなって、その場で衝動的に、これまで繰り返し悪夢を見たことやAとの一件について、洗いざらい住職に打ち明けてしまった。話を聞いた住職は、その晩は寺に泊まることを強く勧めた。そして翌早朝、住職と共にマンションへ向かったのだが、住職はマンションの建物を見るや、「これは……」と呟いたきり、しばし絶句した。

「このマンションに何か問題があるのでしょうか？」

と彼女が訊ねると、住職は「いいえ」と否定した上で、

「この建物には何も問題がない。ただし、この土地では昔、ご両親が起こしたような、悲しい事件が起きたのでしょう。つまり、あなたとは相性が悪い土地だということです」

“住職には、心眼で過去の出来事が見えるのだろうか”――香苗さんはそう感じた。

住職は、祓の儀式を行うと、棚経に呼ばれているからと慌ただしく帰っていった。マンションに滞在したのはほんの1時間程度だったが、この祓を境に、悪夢を見ることはなくなったという。

重なった記憶

それから年月が過ぎ、今から2〜3か月前。香苗さんは筆者のとある“事故物件系の怪談”をYouTubeでたまたま視聴した。これがきっかけとなり、手を尽くして調べてみたとのこと。

その結果、前述（前編を参照）のように、彼女が住んだマンションが、“一家無理心中事件が起きた現場”の跡地に建てられていたことが明らかになったという。これについては筆者も裏取り調査をして事実確認をさせてもらった。

――業が深い土地と、心中した両親の業。これらが呼び合った結果、命を奪いそこねた子どもを仕留めるために悪霊が這い出てきたかのような話である。

ただし、彼女は非常に冷静に「他の住民の方々は何事もなく、快適にお住まいなのだと思います」と語った。

「私の親の事件と土地の記憶に重なる点が多かったから、私だけに起きたのでしょう」

ちなみに彼女はあれから間もなくしてAとは別れ、3年後に新たな恋人と結ばれて、結婚を機に引っ越したそうだ。

「今は幸せです。心に余裕があるからかな？ 怪談も大丈夫。どんなに怖くても、ただのお話ですからね。人間の方がよほど恐ろしいですよ」

【記事前編】では、両親の無理心中から命からがら逃れた香苗さんが、引っ越し先の新しいマンションで不思議な夢を見るようになるまでを紹介している。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

