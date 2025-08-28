これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、怪談の語り部としても活動する川奈まり子が、とっておきの怖い話や不思議な話をルポルタージュ。読んだら最後、逃げ場なし。

＊＊＊

【前後編の前編／後編を読む】悪夢を繰り返す心中サバイバーの27歳女性は、交際男性の家に転がり込み…新盆で聞いた話が腑に落ちた理由

事故物件こと心理的瑕疵物件という言葉は今やすっかりメジャーになった。しかしながら実際には、事故や事件で人が亡くなった物件は、その後建物自体がなくなってしまうケースも珍しくないようだ。

今年7月の朝日新聞に《未解決の殺人事件、4割超で現場解体》というコラムが掲載された。それによれば、未解決殺人事件369件中224件が屋内で遺体が発見されているが、そのうち少なからず（有効回答116件の4割以上）で犯行現場となった物件が現存せず、新たに建てられた民家、あるいは空き地や駐車場、集合住宅などに変わっていることが明らかになったというのだ。

これが家族の“最後の晩餐”とは。両親の悲痛な思いに娘は気づけなかった

捜査の継続が望まれている未解決事件の現場ですらそうなのだ。ましてや解決済みの事件なら、問題の物件の撤去や建て替えが行われている可能性はさらに高まることが推測できるではないか。著者の耳にも不思議な話が届いた…。

忘れられた心中事件

場所は埼玉県に近い都内某所。20年近く前、一家の無理心中事件が起きた。家族を殺した父親の自死により事件が解決したため、すみやかに世間に忘れられた。そしてその現場となった家は解体され、跡地にはマンションが建った。昭和の頃には小規模な工場が多かった界隈だが、今では大半が閉業し、住宅地に様変わりしている。集合住宅も多く、件のマンションもそのうちの一つだ。

作家で、YouTube「川奈怪談」の語り部でもある川奈氏

過去の事件を想わせる残存物は何もなく、心理的瑕疵物件の要件にもあてはまらない。マンションの住人は単身者や若いカップルが多く、従って入れ替わりも頻繁で、古くからの住民が噂を広めることもない。だから、10年ほど前にそこに入居した香苗さん（仮名）も、つい最近まで何も知らなかった次第だ。

両親の道連れに

引っ越してきた当時、彼女は27歳で独身だった。

生まれてこの方、都下の某市に父が建てた家で両親と同居していたのだが、長らく膠原病に悩まされてきた母と、癌を患っていることが発覚した父とが寝室で首吊り自殺による心中を遂げ、家に住みつづけることが苦痛になった。そこで勤務先に通勤しやすい賃貸物件を探したところ、問題のマンションに辿り着いた。

「もしかすると私は、その場所で亡くなった方たちの魂に呼ばれたのかもしれません」

と彼女は言う。彼女によれば、両親は彼女を道連れにするつもりだったようなのだ。

「夕食のとき両親に勧められた飲んだ赤ワインに、母が常用していた睡眠薬が混入されていました。さらに、朝になって私が目を覚ましたとき、台所のガス栓が開いていたんです。父と母は、都市ガスの主成分が天然ガスで一酸化炭素を含んでいないことや、最近のガスメーターにはガス漏れが起きた際にガスを止める自動ガス遮断装置がついていることを知らなかったのでしょう。……私は睡眠薬のせいでいつもより深く眠っていたのだと思います。だから、両親が首を吊ったことに気がつかなかった……」

マンションが建つ前の物件で起きた心中事件でも子どもが殺されかけ、香苗さんと同じように辛くも生き延びている。だから彼女は「呼ばれたのかも」と今となっては思うわけだが、約10年前のその時点では、そんなこととは露知らず、借りた部屋で暮らしはじめたのであった。

両親が出てくる夢は

ところが、引っ越した初日の夜から、手斧か、もしくは鉈のような大きな刃物を持った黒い人影に追い回される夢に悩まされるようになってしまった。

――夢の舞台は、彼女が生まれ育ち、両親が命を絶った実家だった。

夜、自分の部屋で寝ようとしていると、黒い煙が凝縮したかのような怪人がドアを開けて侵入してきて刃物で襲ってくるのだ。

切りつけられて傷つき、血を流しながら逃げまどい、一階のトイレに立て籠もる。

すると間もなく乱暴にトイレのドアが叩かれはじめて、「開けろ！」「開けなさい！」と死んだ両親が口々に怒鳴る声が聞こえてきた――

毎朝、両手で耳を塞いだ格好で目を覚まし、起きてからも動悸がなかなか治まらなかった。また、ふつうの夢とは違って、起きてからも細かなところまで憶えていた。

最初のうちは、両親の心中事件の影響で、こんな悪夢を見てしまうのだろうと考えていた。しかし、しばらくすると、夢の内容が変化してきた。途中までは同じなのだが、トイレのドアが破られるようになったのだ。

さらに少し経つと、刃物で脳天を割られて倒れるようになった。そして、倒れ伏した次の瞬間、路上に立って、見たことのない建物を眺めているのである。

二階建てだが、ふつうの民家ではない。道路に面した建物の前面に、シャッターが閉まった出入り口がある。そのシャッターの下から赤黒い液体がじわじわと流れ出てくる。大量の血液だ。ギョッとして見つめていたら、どこからか女の悲鳴が聞こえてきた……と思いきや、叫んでいるのは彼女自身で、実際に悲鳴を上げながら目が覚めるのだった。

こんな夢を夜毎に見るので、独りで眠ることが恐ろしくなった。夢の内容が怖いばかりではなく、8月に両親の新盆を控えた7月だったということもあり、時季も悪いという気がした。

無理心中から命からがら逃れた娘は、引っ越し先の新しいマンションで不思議な夢を見るようになる。【記事後編】では、彼女を救おうとする男性が現れるが…。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部