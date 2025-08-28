【東京おもちゃショー2025】 開催期間 ビジネスデー：8月28日、29日 パブリックデー：8月30日、31日 会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1 入場料 高校生以上：2,000円 中学生以下：無料

セガ フェイブは、8月28日より開催しているイベント「東京おもちゃショー2025」にて、新商品の「DREAM SWITCH（ドリームスイッチ）」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、子どもとの夜の時間を楽しく過ごせるプロジェクター「ドリームスイッチ」や、「日本おもちゃ大賞2025」のエデュケーショナル部門の優秀賞を受賞した「GoGo！アンパンマンサイクリング」のほか、コウペンちゃんがシュウマイやニンジン、イチゴなどに着せ替えできる「きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら～い！」などを展示している。

「DREAM SWITCH（ドリームスイッチ）」

「GoGo！アンパンマンサイクリング」

「きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら～い！」

(C) SEGA FAVE 2025

(C)やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

(C)るるてあ