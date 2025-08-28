ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者2人 未成年者2人含む男女計5人を救急搬… 【速報】熱中症の疑いで高齢者2人 未成年者2人含む男女計5人を救急搬送…いずれも軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者2人 未成年者2人含む男女計5人を救急搬送…いずれも軽症(静岡) 2025年8月28日 17時12分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月28日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者2人、未成年者2人を含む男女計5人が救急搬送されました。いずれも軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者3人 未成年者2人含む男女計7人を救急搬送…うち2人が中等症 5人は軽症(静岡) 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） 静岡, 訪問介護, 介護タクシー, 仏壇, グループウェア, 海, 射出成形機, 生花, 上田, 神事