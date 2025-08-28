サッカー日本代表・長友の妻、平愛梨が“美文字”に感銘「興味深くなる格好いい文字！！THE男！！」
タレントの平愛梨が自身のInstagramを更新。投稿の中で、「中山秀征 書道展」を訪れたことを報告。この書道展はタレントの中山秀征の二度目となる書道展だ。
平は、「中山ヒデさんの書道 東京鳩居堂で1番最初に拝見した「純粋」という文字‼︎言葉の意味の通り、その場の空間が真っ白になったように感じました‼︎1つ拝見するとどんどん次へ、次へと興味深くなるヒデさんの格好いい文字‼︎」と綴った。続けて、「美しい字の中にはTHE男‼︎という男気の強さも感じました‼︎文字を通してヒデさんのお人柄が室内中に観にこられた方々を包み込んでるような、そんな空間でした‼︎」など、書道の魅力に心を打たれた様子を伝えている。さらに、「お忙しい中、ヒデさんご本人が会場に居てビックリしました‼︎ヒデさんに握手して頂いた手が大きくて温かくて忍耐強さ注入して頂けた気分です」と、感激を隠せないコメントも残している。投稿には平と中山のツーショット写真も添えられている。
