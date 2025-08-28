既に絶滅したと考えられていたが、実は国内で飼育されていた中国原産の「スライゴオオサンショウウオ」。

その貴重な姿が、東京都豊島区のサンシャイン水族館で公開されている。

スライゴオオサンショウウオは、世界最大の両生類、オオサンショウウオの一種。原産地の中国で乱獲などにより２０１９年までに絶滅したとみられていたが、京都大などの研究チームが昨年、国内にいる別種のチュウゴクオオサンショウウオなどの遺伝子を解析した結果、サンシャイン水族館と広島市安佐動物公園で飼育されていた個体がスライゴと確認された。

同水族館の個体は１９９９年に動物商から別の中国産の一種として購入され、チュウゴクとして飼育されてきた。性別はオスで、体長１２０センチ、体重１２・６キロ。週に３回ほど小魚やエビを計約３００〜５００グラム食べる。これまで大きな病気もなく、健康状態は良好という。

飼育スタッフの上市光之さんは「長年大事に飼育してきた個体が、まさか貴重な生き物だったなんて驚き。生存個体が一般公開されているのは世界でここだけなので、ぜひ見に来てほしい」と話している。

スライゴは暗闇で活動する生き物を展示する特別展「真夜中のいきもの展」で公開されている。１１月２４日まで。入場券は通常６００円。問い合わせは同水族館（０３・３９８９・３４６６）へ。