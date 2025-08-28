コメどころの庄内地方で稲刈りが始まりました。ことしは夏に雨が降らないなどコメづくりには難しい気候となりましたが、水管理に気を使い、なんとか収穫にこぎつけたということです。



鶴岡市上山添にある菅原和行さんの田んぼでは28日、稲刈りが始まりました。



菅原 和行さん「去年よりはちょっと早い。積算温度でいえばもう刈り時になっているし、胴割れ、刈り遅れの品質低下をトータルで考えればもうそろそろ入らないと」





今シーズンは、春先に長雨に見舞われ、夏には雨が降らず、コメづくりには難しい気候となりました。菅原 和行さん「夏これほど雨が降らないので各水系ごと水分配の方法など各生産組合長、代表者などを集めての会議を何十年ぶりに開きました」そうしたなかで水管理の徹底などに努めながら夏を乗り切り、収穫の日を迎えました。菅原 和行さん「生育状況は私の感覚では良いと思う。収量は設定どおりにいくのかなと等級のほうはむいてみないとわからない。ただそこまで酷い暑さはなかったので庄内は。何とかなるのかなと期待はしている」菅原さんは初日は「ひとめぼれ」30アール分を刈り取り、29日以降も品種を変えながら稲刈りを進めていく予定です。