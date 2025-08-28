カレーいなりにカレーどらやき!? “変化球カレー”も集合する「カレーフェア」がエキュート各店で開催中
エキナカ商業施設のエキュート品川では、2025年9月11日(木)まで「カレーWeek」を開催中。エキュート秋葉原・エキュートエディション御茶ノ水・マーチエキュート神田万世橋では、2025年9月15日(祝)まで「エキュート・ザ・カレーフェス」を開催している。
【写真】エキュート品川限定！レアな限定商品「チキンカレーいなり」
夏の暑さに疲れも出てくる頃。厳しい残暑に食欲をそそるカレー商品が大集合した。エキュート品川で注目したいのは、いなりすし専門店のレアな限定商品「チキンカレーいなり」(1個270円／「いなりすし専門店 豆狸」)。カレー味のチキンをゴロゴロとのせた食べ応えのある一品で、パセリを添えて見た目も華やかに仕上げている。
2025年4月にオープンしたエキュート秋葉原の「新杵KIKUJIRO」から登場している「東京ふっくらどら＜タンドリーチキン風味カレー＞」(1個380円)もユニークだ。こちらは、米粉をブレンドした生地をふっくらと焼き上げ、スパイス香るタンドリーチキン風味のカレーを挟んでいる。30種類以上の香辛料を配合したカレーは、まるで専門店のような深い香りとコクのある味わい！ふわっと香りが広がるので、電子レンジで温めて食べるのもおすすめだ。和菓子の常識をくつがえす“和×スパイス”体験を、おやつとしても軽食としても楽しんで。
エキュートエディション御茶ノ水に2025年5月にオープンした「とんかつ まい泉食堂」では、季節限定のカラフルな一品「彩り夏野菜のかつカレー(ロースかつまたはヒレかつ)」(1530円 イートインのみ)を食べられる。トッピングには、オクラ・赤パプリカ・ナス・かぼちゃを素揚げし、まい泉オリジナルスパイスソルトをひと振りした彩り豊かな野菜がON。まい泉自慢の「箸で切れる柔らかなとんかつ」のかつカレーと夏野菜を一緒に味わおう。
スパイス専門店・インド料理専門店といったレストランの本格的な味をはじめ、自宅で楽しめるテイクアウト系、お土産にも最適なレトルトカレーなど幅広いラインナップをそろえているエキュート各店のカレーフェア。カレーに含まれる多種多様なスパイスの力で暑さを乗り切るとともに、ぜひあなたの“推しカレー”も見つけてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
