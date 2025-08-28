Hey! Say! JUMPの中島裕翔さん（32）がグループを卒業することが28日、所属事務所の公式サイトで発表されました。中島さんのこれまでの経歴を振り返ります。

中島さんは1993年8月10日生まれの東京都出身。2007年11月にHey! Say! JUMPとしてCDデビューしました。約1か月後の12月には、東京ドームでグループの単独コンサートを開催。その後、海外公演や4大ドームツアー、紅白歌合戦への出演、V6とともに『24時間テレビ（2015年）』のメインパーソナリティーを務めるなど、グループの一員として経験を重ねました。

その一方で中島さんは、早くから俳優としても活動。CDデビュー前の2005年、11歳の時に木村拓哉さん主演のドラマ『エンジン』に草間周平役で出演しました。

2014年にはドラマ『水球ヤンキース』で連続ドラマ単独初主演を果たし、山粼賢人さんや郄木雄也さんたちと共演。2016年には加藤シゲアキさん原作の映画『ピンクとグレー』にも主演しています。

2023年には映画『#マンホール』で主演。作品は第73回ベルリン国際映画祭でも上映され、現地で行われた記者会見では流ちょうな英語を披露していました。

2025年になってからも映画『366日』や、舞台『みんな鳥になって』のほかドラマにも立て続けに出演しました。

また、俳優のみならずファッション誌のレギュラーモデルとしても活躍。2012年から『FINEBOYS』、2017年からは『MEN'S NON-NO』の表紙や誌面を飾りました。さらに2017年から3年連続でベストジーニストを受賞（いずれも一般選出部門）、着こなしが注目されました。

中島さんは28日、公式サイトで「この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました。突然のご報告となり大変申し訳ございません」と報告。決断の背景について「1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました」と思いをつづっています。