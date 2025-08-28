神戸市のマンションで女性が殺害された事件。事件の3日前、容疑者の男とみられる人物に尾行された別の女性が当時の状況を語りました。「直感的に危ない」と感じたということです。



8月20日、神戸市のマンションで住人の女性の胸などをナイフで複数回刺し殺害した疑いで逮捕された男。面識のない女性を狙った犯行とみられています。



これは事件前日、亡くなった被害女性の職場近くの防犯カメラ映像。事件前日にも容疑者とみられる男が周辺をうろつく姿が映っていました。容疑者の男が東京から神戸に入ったのが8月17日。この日から事件までの3日間に何があったのか？





事件3日前、容疑者の男は現場近くのホテルに宿泊していたことがわかっています。その日、被害者の女性とは別の20代の女性の後をつけ、別のマンションのオートロックをすり抜けていました。女性が自宅マンションのオートロックを解除した際、扉が閉まる直前に、容疑者とみられる男が入ってきたといいます。女性は男の存在に気づき、奥のスペースに避難。時間をおいて確認すると、男の姿は見えなくなっていたということです。容疑者の男の逮捕後に、警察に相談したという女性に話をきくことができました。（つきまとわれた女性）『自動ドアが閉まるギリギリで男が入ってきたので思わず振り向いた。男はスマホを耳に当てているのに無言で、通話している雰囲気もなく、ジロジロこちらを見てきた。「この人とエレベーターに乗るとやばい」と直感的に思った』この翌日、18日には、容疑者とみられる男の姿は、殺害された女性の勤務先の周辺に…。午後5時ごろ、黒いTシャツに半ズボン姿で歩いてくる容疑者とみられる男。道路の反対側にある被害女性の勤務先に目を向けているように見えます。さらに、その翌日19日には、同じ場所に電話をするようなしぐさで、歩いてくる容疑者とみられる男。立ち止まると、地面に座り込みます。視線の先にあるのは被害女性の勤務先。その後、約4分間電話を耳に当てたまま、被害女性の勤務先に顔を向けていました。そして、事件当日。容疑者とみられる男は、被害者とみられる女性が一緒にいた2人と別れ1人になったのを見計らったように、一定の距離を保ちながら背後を歩いていきます。その後、事件は起きました。事件は今回だけではありません。3年前には、神戸市内のマンションで20代の女性を待ち伏せ、首を絞める傷害事件が。容疑者の男は、約5か月もの間面識がないとみられる女性をつけまわし、5回にわたりオートロックをすり抜けて犯行に及んだといいます。また、5年前。別の女性につきまとい、マンションの周りをうろつくなどしていて、ストーカー規制法違反などの疑いで逮捕。罰金の略式命令を受けていました。事件の共通点は“女性へのつきまとい”とマンションのオートロックを”すりぬける”という手口です。この事件を受け、静岡県内でも不安の声が聞かれました。（大学生）Q.オートロックを突破してきたっていうのはどう思う？「いや～怖いですね。もうどうにもできないですね。ここまで来られたら。逃げもできないし。他人事ではない」（大学生）「オートロックしても意味ないので怖いなと思った」一方で、日ごろから周囲に注意しているという声も。（大学生）「夜とか怖いから、後ろ振りむきながら帰るように してる」（大学生）「イヤホンして帰ることが多い。良くないのは分かっている。気を付けないと」まず気をつけたいのが「つきまとい」の被害です。静岡県警によりますと、7月までに報告された2025年の県内でのつきまとい事案は、19歳以上の女性に対するもので60件。18歳以下も含めると250件にのぼります。女子高校生が受けた被害としては、自転車で帰宅途中20代から40代の男に追いかけられ荷台をつかまれそうになった。30代の男から「ラインを交換しよう」と言われ、その後、つきまとわれたなど、さまざまな被害が報告されています。県警では、明るい道を選び背後に気を配り歩くことと、防犯ブザーの携帯。そして、不審と思ったら、すぐに警察に相談するよう呼びかけています。また、今回の事件のようなオートロックのすり抜けにはどう対処すればいいのでしょうか？防犯のアドバイザーに聞きました。（総合防犯士会 理事 総合危機管理アドバイザー 三沢 おりえさん）Q.こちらオートロックのマンションになりますがオートロックを開ける前に気をつけるべきことは？「日頃から訓練をしてほしいんですが、オートロックマンションであったり、住宅に入る前には必ず後ろを振り向いてほしい。つけられていないか確認していただくことが大切ですね」その上で、もしオートロックを”すりぬけられた”場合、今回、事件が起きたエレベーターに加え、行ってはいけない場所があるといいます。（総合防犯士会 理事 総合危機管理アドバイザー 三沢 おりえさん）「それは階段になります」Q.私だったら一目散に階段に逃げるかも。「気持ちはわかります。階段に上ったり下りたりとか階段に逃げ込みたくなるとは思うんですけども、本当に階段は人通りが少なくて、声がこもりやすい場所です。なので気づかれにくい」では、どこに逃げればいいのでしょうか。（総合防犯士会 理事 総合危機管理アドバイザー 三沢 おりえさん）「非常口。もう1つの出入り口を探してチェックしてもらう。そこのドアがいつも開放されるか、内側から開くようになっているかのチェックをしておいてもらいたい」オートロックだから安全だと思い込まず、常に周囲を気にし、すぐに身を守る行動ができるような生活をすることが求められます。