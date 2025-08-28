吉田羊、ハーフパンツからスラリ美脚輝く「珍しい」「お似合いです」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の吉田羊が28日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿で雑誌のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉田羊、美脚際立つハーフパンツ姿
吉田は「『GLOW』10月号本日発売」とつづり、自身が表紙を務めた雑誌「GLOW」（宝島社）のオフショットを公開。リボンが多数あしらわれた白いブラウスに黒のハーフパンツを合わせたコーディネートでは、スラリと伸びる美しい脚を披露し、「リボンは女子の永遠の憧れよね」している。
この投稿に、ファンからは「珍しいスタイル！」「お似合いです」「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「可愛くて素敵」「オフショット嬉しい」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
