阿部サダヲ＆松たか子、“同じ気持ち”でクランクアップ 夫婦役揃って撮了【しあわせな結婚】
【写真】「しあわせな結婚」板垣李光人、プロ級のデッサン
◆阿部サダヲ＆松たか子、夫婦役揃ってクランクアップ
ワイドショーでも活躍する人気弁護士・幸太郎（阿部）と大きな秘密を抱えた妻・ネルラ（松）。2人が揃う最後の撮影は、2人きりの大事なシーンとなった。無事に撮影を終えた阿部は、「本当に終わったのか…まだポッドキャストなのか、スピンオフなのか、まだまだやらされそうで（笑）、本当にちゃんと終わったのか確認したいですね」と疑心暗鬼ながらも、「本当に終わりなんですよね！？松さんと一緒に終われてうれしかったです」と笑顔を見せた。
そして阿部は「ネルラは面白いですよね。松さんは表情がいっぱいあるので、“怒っているのか？”という謎の表情に戸惑うのも楽しかったです」と、松が演じるネルラのミステリアスさの改めて魅力を語り、松は「各キャラクターに大石さんの息を感じるというか。最終回に近づくにつれて、大石さんが描くキャラクターと、私たちが演じてきたムードが混ざっていくのが、連続ドラマならではだな、と。難しいですし、面白いなと思いました」と撮影を振り返った。
さらに、「『阿部さんがいてくれてよかった』と思うシーンや時間が何度もあったので、楽しかったです。“説明できても説明したくない”という、ちょっとした音や、何かで感じよう、理解しようと思わせてくれて助けられたときが何度もあり、感謝しております」と阿部に感謝を伝えると、阿部も「相談とかはしていないんですが、ずっとありがたかったです。最初の方は迷いながらやっていたので、松さんと演じられてよかったです」と、少し照れながらも、お互いへの感謝の気持ちを伝えた。
15年前の事件の真相が次第に明らかになる中、幸太郎とネルラの夫婦はこの先どうなるのか。これまで数々の作品で共演している2人のタッグが、最終回までどんな夫婦を描き続けるのか。
◆阿部サダヲ主演「しあわせな結婚」
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の幸太郎は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・ネルラとの運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。（modelpress編集部）
◆阿部サダヲ（原田幸太郎・役）コメント
本当に終わったのか…。まだポッドキャストなのか、スピンオフなのか、まだまだやらされそうで（笑）。本当にちゃんと終わったのか確認したいですね。本当に終わりなんですよね！？松さんと一緒に終われてうれしかったです。そして、ネルラは面白いですよね。松さんは表情がいっぱいあるので、“怒っているのか？”という謎の表情に戸惑うのも楽しかったです。ただ「ネルラ」って言いにくいんですよね…。モノローグがあるんですけど、だいたい「ネルラ」で引っかかっちゃうんです。でもネルラ、レオ、五守って覚えやすくて面白いですよね。むしろ原田幸太郎の方が覚えづらいです（笑）。松さんとは、相談とかはしていないですが、ずっとありがたかったです。最初の方は迷いながらやっていたので、松さんと演じられてよかったです。
◆松たか子（原田ネルラ・役）コメント
寂しいけれど、ホッとした気持ちが強いです。阿部さんと一緒のシーンで終われたのはすごく幸せなことだと思いました。『しあわせな結婚』は、各キャラクターに大石さんの息を感じるというか。幸太郎さんも大石さんに見えるし、寛さんも大石さんに見えるし、ネルラも大石さん。でも最終回に近づくにつれて、大石さんが描くキャラクターと、私たちが演じてきたムードが混ざっていくのが、連続ドラマならではだな、と思い、難しいんですが面白いなと思いました。また、阿部さんがいてくれてよかったと思うシーンや時間が何度もあったので、楽しかったです。“説明できても説明したくない”という…。ちょっとした音や、何かで感じよう、理解しようと思わせてくれて助けられたときが何度もあり、感謝しております。
【Not Sponsored 記事】