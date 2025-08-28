辻希美、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが「おめめ開いてる」「可愛すぎて二度見」と話題 “約1ヶ月違いのbaby友”と並ぶ写真公開
【モデルプレス＝2025/08/28】タレントの辻希美が8月28日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと友人の赤ちゃんとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美「おめめが開いてる」第5子次女の眼福ショット
辻は「昨日はめいめいチャンネル親子が我が家に遊びに来てまして」と親子YouTuber「めいめいチャンネル」として活動する友人親子の訪問を報告。写真では生後間もない夢空ちゃんと約1ヶ月違いの友人の赤ちゃんが隣同士で寝ている姿が写されており、「約1カ月違いのbaby友と初対面しました」と紹介した。また「こあとめいめいも1カ月違いで産まれて 7年ぶりに妹もまた1カ月違いという奇跡」と上の子たちとの共通点についても語っている。
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃんのおめめが開いてる」「可愛すぎて二度見」「貴重な1枚」「奇跡的」「微笑ましい」「癒される」「2人とも天使」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、赤ちゃん同士の初対面の様子を公開
