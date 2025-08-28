大阪松竹座、2026年5月公演をもって閉館へ「建物諸設備の老朽化に伴う対応」
【モデルプレス＝2025/08/28】大阪松竹座が、2026年5月公演をもって閉館することがわかった。8月28日、松竹の公式サイトにて発表された。
公式サイトでは「大阪松竹座ビル閉館に関するお知らせ」とし、「建物諸設備の老朽化に伴う対応として、大阪松竹座（劇場）での興行は2026年5月公演をもって終了し、その後地下店舗も含めたビルを閉館とさせていただきます」と報告。「当ビルは1923年（大正12年）に活動写真館（映画館）として開業、その後1997年（平成9年）には演劇の劇場として新開場し、多彩な興行を続けてまいりました。これも偏に長年に亘りご贔屓ご愛顧下さった皆々様のご恩情の賜物と心より厚く御礼申し上げます」と感謝の言葉を記した。
なお、閉館後の建物については「検討を進めており現時点では未定です。方針が決まり次第発表させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とし、「劇場としての大阪松竹座は興行を一旦終了することになりますが、大阪における歌舞伎をはじめとする多彩なラインナップは場所を変えて様々な劇場やホールでの興行を継続してまいります。皆様にはご不便をおかけしますが、準備が整い次第、詳細は順次発表してまいりますので、しばらくお待ちくださいますよう重ねてお願い申し上げます」と伝えた。（modelpress編集部）
