見た目はおしゃれ、機能は本格派！脱臭・除菌・集じん・充電まで！ワイヤレス充電できる【スイッチボット】次世代空気清浄機がAmazonで販売中！
脱臭・除菌・集じん・充電まで！ワイヤレス充電できる【スイッチボット】次世代空気清浄機がAmazonで販売中！
サイドテーブル（防水）、ムードライト、ワイヤレス充電器としても使える、4つの機能を1台に詰め込んだ空気清浄機。
一台で約25畳の広い空間を除菌、消臭、集じんすることが可能。循環気流×大風量で、8畳の部屋であれば約11分でキレイに。最小運転音わずか20dBで、眠っているお子さまやペットを起こしてしまう心配なく、静かに運転。
4色の空気質表示ライトで空気質が一目で分かる。また、全10色のライトは、自分の好みに合わせて明るさや色合いを調節可能。オシャレな間接照明やムードライトとしても。さらに、光センサーも搭載されており、夜間は自動で消灯し静かに運転を行う。
360°全方向型の吸気口で、ペットの重たく分厚い毛でも詰まらず素早く吸気。プレフィルターが吸い込んだ毛をしっかりと吸着し、HEPAフィルターで花粉やアレルゲンなどを効果的にカット。ペット専用の活性炭や、500万高濃度イオンによって、キツイ異臭も強力に脱臭し、静電気もカット。鼻炎やアレルギー性皮膚炎に悩む方にもおすすめ。
