¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¤á¤Á¤ã¤Ç¤«¤¯¸«¤¨¤ë¡×25ºÐÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥¤¥Á¥³¥í¡×»Ïµå¼°¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÅê¤²Êý¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö2ÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤¡×
¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ª¿Í·Á¡×²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á
¡¡TikTok¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬30²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë»Ïµå¼°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØTOMAKOMAI MIRAI FEST 2025¡Ù¡ß ¡Ô¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÄ¶²Æº×¤ê¡Õ¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»)¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á(25)¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¸ø¼°X¤Ï¡ÖÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤ÎÅêµå¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖFRUITS ZIPPER¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤µ¤ó¤ÈÎý½¬ ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¥«¥Ã¥Èµ¤Ì£¤Ç¡ª¡Ù¤È¹âÅÙ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡¢°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤ä¤Ð¡×¡Ö2ÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä¾Á°¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤Î¤â°Î¤¤¡×¡ÖÅê¤²Êý¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡ÖÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÌåÀä¤¹¤ëËüÇÈÁª¼ê¡×¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥¤¥Á¥³¥í¤ä¤Í¾Ð¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤«¤ª¤Á¤Ã¤µ¡¡¤Þ¤¸¤Ç¤ª¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¤À¡Ä¡×¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ó2m¤°¤é¤¤¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¡©¾Ð¾Ð¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¥°¥í¡¼¥Ö¤á¤Á¤ã¤Ç¤«¤¯¸«¤¨¤ë¤è¡×¡Ö´é¤Î²£Éý¤¬Ã£¤Î¼ó¤ÎÉý¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ´é¾®¤µ¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Ý¯°æ¤Î´é¤Î¾®¤µ¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£