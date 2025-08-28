¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¾´ü·è»»PC¥»¡¼¥ë - 9·î25Æü¤Þ¤Ç
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢G-Tune¡§Garage¤Ë¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¡ÖÈ¾´ü·è»»SALE 2025¡×¤ò8·î29Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢9·î25Æü(ÌÚ)ÊÄÅ¹»þ´Ö¤Þ¤Ç¡£
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¾´ü·è»»¥»¡¼¥ë
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×Á´Å¹¤ª¤è¤ÓG-Tune : GarageÂçºå¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥»¡¼¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ÎÆ±¼ÒWeb¥Á¥é¥·¤Ç³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢³Æ¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Î¤³¤È¡£
°Ê²¼¡¢¥»¡¼¥ëÉÊ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦GeForce RTX 4060 Laptop GPUÅëºÜ¡¢15¿§¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÅÀÅô²ÄÇ½¤Ê15.6·¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡§G TUNE P5-I7G60WT-B/EX
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
GPU¡§GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8GB)
¥á¥â¥ê¡§32GB (DDR5-4800)
SSD¡§NVMe Gen4 1TB
Å¹Æ¬²Á³Ê¡§199,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±Âè13À¤Âå¥¤¥ó¥Æ¥ë¹âÀÇ½CPUÅëºÜ¡¢4KÆ°²è¤äCADÊÔ½¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡§DAIV R6-I7G60SR-A
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13650HX ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
GPU¡§GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8GB)
¥á¥â¥ê¡§32GB (DDR5-4800)
SSD¡§NVMe Gen4 1TB
Å¹Æ¬²Á³Ê¡§229,900±ß(ÀÇ¹þ)
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¾´ü·è»»¥»¡¼¥ë
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×Á´Å¹¤ª¤è¤ÓG-Tune : GarageÂçºå¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥»¡¼¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ÎÆ±¼ÒWeb¥Á¥é¥·¤Ç³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢³Æ¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¦GeForce RTX 4060 Laptop GPUÅëºÜ¡¢15¿§¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÅÀÅô²ÄÇ½¤Ê15.6·¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡§G TUNE P5-I7G60WT-B/EX
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
GPU¡§GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8GB)
¥á¥â¥ê¡§32GB (DDR5-4800)
SSD¡§NVMe Gen4 1TB
Å¹Æ¬²Á³Ê¡§199,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±Âè13À¤Âå¥¤¥ó¥Æ¥ë¹âÀÇ½CPUÅëºÜ¡¢4KÆ°²è¤äCADÊÔ½¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡§DAIV R6-I7G60SR-A
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13650HX ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
GPU¡§GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8GB)
¥á¥â¥ê¡§32GB (DDR5-4800)
SSD¡§NVMe Gen4 1TB
Å¹Æ¬²Á³Ê¡§229,900±ß(ÀÇ¹þ)