女性6人組「超ときめき宣伝部」が28日、都内で行われたアニメ「ひみつのアイプリ」の新コラボレーション発表会に出席した。声優として、10月19日放送の同アニメに出演することが発表された。メンバーは声優初挑戦で、本人役を務める。

イベントで、メンバーの菅田愛貴（20）は「本当に夢のよう。小さい頃からプリティーシリーズを見て育ってきたので、まさか私が出られるなんてという気持ちが大きいです」と笑顔で話した。

アフレコは既に行ったという。菅田は「とても幸せな時間で、うれしかったです」と満面の笑み。杏ジュリア（21）は「“アニメの世界観では普段のお芝居よりもちょっと大げさに”とアドバイスをいただいたんですけど、モニターを見ながらタイミングを合わせてセリフを言うのが凄く難しかった」としながら「（声優は）ずっと憧れていたので、できて凄くうれしかったし、声優さんへの尊敬の気持ちが強くなりました」と語った。

また、「ひみつのふふふ」に続き、新曲「シンデレラのラララ」が現在放送中の同アニメのエンディング主題歌となることが発表された。10月2日から稼働するゲーム「リング4だん」でも遊ぶことができる。イベント内では同曲を初披露。小泉遥香（24）は「『ひみつのアイプリ』に出てくる“バースイン”や“コーデチェンジ”という歌詞がある。アイプリにぴったりの楽曲だと思います」とアピールした。