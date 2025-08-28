【入場無料】納涼イベント「八重洲夜市」が今年も開催決定！音楽ライブや屋台、夜店が続々。《8月29日から9月7日まで》

東京ミッドタウン八重洲では、2025年8月29日から9月7日の10日間「八重洲夜市」を開催します。

開催3回目の今年は平日も楽しめる

「八重洲夜市」は、懐かしさの中にどこか新しさも感じられる空間で音楽・食・お酒を楽しめる納涼イベントです。これまで週末限定で開催していたところを、今年は平日にも拡大し、仕事帰りにも気軽に立ち寄れるようになっています。

"大人の夏の宵"を盛り上げる、さまざまなコンテンツが用意されています。

・やえす音宴（おとうたげ）

週末に実施される音楽ライブには、多様なアーティストが出演予定です。第一弾として、銀座たけ内 FUMIYA&SU（RIP SLYME）、下津光史（踊ってばかりの国）、ODD Foot Works、牛丸ありさ（yonige）が出演予定。

また平日夜には、仕事帰りの時間を楽しむ空間として、心地よい時間を演出するDJナイトが開催されます。

音楽ライブの開催日程は期間中の金・土・日、場所は1F ガレリアです。

・納涼酒場

提灯の明かりが照らす空間で、厳選されたフードとドリンクを楽しむことができます。仕事帰りや週末のライブのおともにもぴったりです。

今年はシグネチャードリンクとして、オリジナルのフルーツサワーが登場します。見た目も可愛く写真映えもバッチリの、フレッシュなカクテルです。

時間は17時から21時まで（ラストオーダーは20時45分）、開催場所は1F ガレリアです。

・宵待（よいまち）商店

週末の夜には、伝統と現代が融合した工芸品やアート雑貨が並ぶ夜店が登場します。うちわや手ぬぐい、アクセサリーや陶芸品など、夏らしい趣のある品々をチェックしてみて。

さらに、今年もイラストレーターのカワグチタクヤ氏と栗川商店の「来民渋うちわ」がコラボします。うちわをはじめ、手ぬぐいや有田焼などが並びます。また、イベント限定デザインの商品も販売予定です。

開催日時は期間中の金・土・日の17時から21時まで、場所は1F アトリウムです。

コンテンツスケジュールは図の通りです。△部分は一部貸し切りとなり、コンテンツの制限があります。

「八重洲夜市 2025」は、東京ミッドタウン八重洲 1F ガレリア、アトリウムほかで開催され、参加無料・入退場自由のイベントです（荒天の場合は中止）。

詳しくは公式サイト特設ページで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部