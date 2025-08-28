【男子バレー】世界選手権壮行試合メンバーに石川祐希や盒桐ら ネーションズリーグで敗れたブルガリアと対戦
日本バレーボール協会は28日、9月2日と3日に行われるバレーボール男子世界選手権壮行試合の出場選手15人を発表しました。
今回はキャプテンの石川祐希選手や郄橋藍選手をはじめ、今月上旬まで行われていたネーションズリーグを戦った選手達が多く選出されました。
壮行試合2試合の相手となるブルガリアとは、6月にブルガリアで行われたネーションズリーグ予選ラウンドで対戦。当時世界ランク4位だった日本は完全アウェーの中、同17位のブルガリアにストレート負けを喫しています。
日本代表は9月12日からフィリピンで開幕する世界選手権では予選リーグでプールGに入っており、カナダ、トルコ、リビアと戦います。
◇バレーボール男子世界選手権壮行試合 出場選手
【セッター】
9 大宅真樹(日本製鉄堺ブレイザーズ)
21 永露元稀(広島サンダーズ)
【アウトサイドヒッター】
5 大塚達宣(パワーバレーミラノ/イタリア)
11 富田将馬(大阪ブルテオン)
12 郄橋藍(サントリーサンバーズ大阪)
14 石川祐希(シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ/イタリア)
15 甲斐優斗(専修大学4年)
【オポジット】
4 宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)
18 西山大翔(大阪ブルテオン)
【ミドルブロッカー】
2 小野寺太志(サントリーサンバーズ大阪)
17 西本圭吾(広島サンダーズ)
23 エバデダン ラリー(大阪ブルテオン)
32 佐藤駿一郎(ウルフドッグス名古屋)
13 小川智大(サントリーサンバーズ大阪)
20 山本智大(大阪ブルテオン)