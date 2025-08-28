日本バレーボール協会は28日、9月2日と3日に行われるバレーボール男子世界選手権壮行試合の出場選手15人を発表しました。

今回はキャプテンの石川祐希選手や郄橋藍選手をはじめ、今月上旬まで行われていたネーションズリーグを戦った選手達が多く選出されました。

壮行試合2試合の相手となるブルガリアとは、6月にブルガリアで行われたネーションズリーグ予選ラウンドで対戦。当時世界ランク4位だった日本は完全アウェーの中、同17位のブルガリアにストレート負けを喫しています。

日本代表は9月12日からフィリピンで開幕する世界選手権では予選リーグでプールGに入っており、カナダ、トルコ、リビアと戦います。

◇バレーボール男子世界選手権壮行試合 出場選手

【セッター】

9 大宅真樹(日本製鉄堺ブレイザーズ)

21 永露元稀(広島サンダーズ)

【アウトサイドヒッター】

5 大塚達宣(パワーバレーミラノ/イタリア)

11 富田将馬(大阪ブルテオン)

12 郄橋藍(サントリーサンバーズ大阪)

14 石川祐希(シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ/イタリア)

15 甲斐優斗(専修大学4年)

【オポジット】

4 宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)

18 西山大翔(大阪ブルテオン)

【ミドルブロッカー】

2 小野寺太志(サントリーサンバーズ大阪)

17 西本圭吾(広島サンダーズ)

23 エバデダン ラリー(大阪ブルテオン)

32 佐藤駿一郎(ウルフドッグス名古屋)

【リベロ】13 小川智大(サントリーサンバーズ大阪)20 山本智大(大阪ブルテオン)