Ìó95Ëü±ß¤«¤é¡ª JAL·Ï¤¬¡È¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¡É¥¹¥´¤¤¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ ¡ÈÀ»ÃÏ¡É½äÎé¤·¤Þ¤¯¤ê!?
¥É¥¤¥Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇîÊª´Û¤È¡Ö¥Ë¥å¥ë¡×¤ò½ä¤ë¥Þ¥Ë¥¢¿âÞ·¤ÎÎ¹¡ª
¡¡¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï2025Ç¯8·î25Æü¡¢¡Ö¥É¥¤¥Äºß½»¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÆ±¹Ô ¥É¥¤¥Ä¼Ö4Âç¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤òË¬¤Í¤ë8Æü´Ö¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü14»þ¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ë¥Þ»Ë¤òÃµË¬¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥É¥¤¥Ä¼ÖÅ·¹ñ¡×¡ª¡Û¤³¤ì¤¬JAL¤Î¡ÖÄ¶¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÌ¾¼Ö¤¿¤Á¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÍÌ¾¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à4»ÜÀß¤ò½ä¤ëÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤Ç¡¢2024Ç¯¤ËJALPAK¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÂÀ¸60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥é¥ó¤ÏÁ°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¢BMW¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸«³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖAMG¡×¤ÎËÜ¼Ò¹©¾ì¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¼Ö¤ä¡¢¼«Æ°¼Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢AMG¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¤Î¿¦¿Í¤¬1´ð¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡ÈÀ¤³¦°ì²á¹ó¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¡×¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ä¥¢¡¼¤âÆÃÊÌ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áö¹Ô¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢Æü»º¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¤ä¥Û¥ó¥À¡ÖNSX¡×¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¡×¤Ê¤É¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Îµ®½Å¤ÊÌ¾¼Ö¤ò½¸¤á¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸«³Ø¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤â¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï³Æ»ÜÀß¤Î²òÀâÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Äºß½»¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥¿¥ó»á¤âÆ±¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¢¤ÊÁØ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï7Çñ8Æü¡ÊºÇ½ªÇñ¤Ïµ¡ÃæÇñ¡Ë¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¡¢½ÐÈ¯Æü¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¡Á¤È¡¢3·î2Æü¡Á¤Î2²ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼ÎÁ¶â¤Ï¡¢1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ¤ÇJAL¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹ÍøÍÑ¤¬144Ëü9000±ß¡Á149Ëü9000±ß¡¢JAL¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹ÍøÍÑ¤¬94Ëü9900±ß¡Á99Ëü9900±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£