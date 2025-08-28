¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ê¤Î¤ÇÌý¤ÏÌ¿¡×¿©ÍÑÌý9·îÃÍ¾å¤¬¤ê¤ËÈáÌÄ¡È¥Ç¥«À¹¤êÅâÍÈ¤²¡É¥Ô¥ó¥Á¡¡¤Ê¤¼ÃÍ¾å¤²¡©À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¾å¾º¡¦ÊªÎ®Èñ¤Î¹âÆ¤Ê¤ÉÍ×°ø
ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ìý¡£
9·î¤«¤éÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¿©ÍÑÌý¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
28Æü¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬¤ªÃë»þ¤Ë¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¡¦Àî±Û»Ô¤Ë¤¢¤ëÄ®Ãæ²Ú¤Ç¤¹¡£
¿ßË¼¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ü¤¦¡Ë¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢Ãæ²ÚÆé¤ËÃí¤¬¤ì¤ëÂçÎÌ¤ÎÌý¡£
¤½¤³¤Ë·ÜÆù¤òÆþ¤ì¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅ¹¼«Ëý¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤Ç¤¹¡£
¡ÈÂç¿©¤¤¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ç¥«À¹¤ê¤Î¤ªÅ¹¡£
Ï¢Æü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆóÂåÌÜ²Ü°Ð¡¦²¬°ÂÀ¶½ãÅ¹¼ç¡§
1Æü¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50Ô¤°¤é¤¤¤Ï¤«¤éÍÈ¤²ºî¤ë¤È»×¤¦¡£
1Æü50kg¤ÏÍÈ¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÍÈ¤²¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»È¤¦Ìý¤ÎÎÌ¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢²¬°ÂÅ¹¼ç¤Ï¡Ö¡ÊÌý¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü5¡Á6L¤Ï¤«¤éÍÈ¤²¤À¤±¤Ç»È¤¦¡£Ä®Ãæ²Ú¤Ê¤Î¤ÇÌý¤ÏÌ¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìý¤Ï¤¹¤´¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¤Î¡ÈÌý¡É¡£
Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢9·î1Æü¤«¤éÁê¼¡¤¤¤Ç¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ²ÈÄíÍÑ¤Î¿©ÍÑÌý¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ÈÄíÍÑ¤Î¿©ÍÑÌý¤ò11¡ó¤«¤é18¡ó¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ò18¡ó¤«¤é25¡óÃÍ¾å¤²¡£
¾¼ÏÂ»º¶È¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤È¶ÈÌ³ÍÑ¤¬¤È¤â¤Ë20¡ó°Ê¾å¡¢J¥ª¥¤¥ë¥ß¥ë¥º¤Ï²ÈÄíÍÑ¤Î¿©ÍÑÌý¤ò11¡ó¤«¤é23¡ó¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ò10¡ó¤«¤é18¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£
¼èºà¤·¤¿Å¹¤Ç¤Ï¡¢9·î¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌý¤¬¤¹¤°¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â10·î°Ê¹ß¤Ï¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóÂåÌÜ²Ü°Ð¡¦²¬°ÂÀ¶½ãÅ¹¼ç¡§
10·î1Æü¤«¤é¾¯¤·ºß¸Ë¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ë¡£¡ÊÃÍ¾å¤²¤Ï¡Ë15¡Á20¡ó¤¤¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ï¡£Ìý¤¬¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤êÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£
Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬¿©ÍÑÌý¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÌõ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌý¤Î¼ûÍ×¤Î¾å¾º¤äÊªÎ®Èñ¤Î¹âÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈñÍÑ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÈ¤²Êª¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÌ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤ÇÍÈ¤²Êª·Ï¡¢ÅâÍÈ¤²¤È¤«Å·¤×¤é¤È¤«¤Ï³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÒÅÄÍµ°ì²òÀâÉû°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ç¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁÍÑ¤Î¼ûÍ×¤âÁý¤¨¤ëÃæ¡¢¿©ÍÑÌý¤ò½ä¤ë¥³¥¹¥È´Ä¶¤Ïº£¸å¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£