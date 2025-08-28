清水美依紗、オーケストラで第一バイオリンの過去明かす「”のだめ”は私の青春」
俳優の清水美依紗が28日、都内で行われたミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！製作発表会見に登壇した。
【集合ショット】きらびやかな衣装で登場した上野樹里＆竹中直人ら豪華出演者たち
本作は、累計3900万部超の大ヒットを誇る二ノ宮知子氏による漫画『のだめカンタービレ』が原作で、2023年にミュージカル化が実現。この度の第2弾では、フルオーケストラのアリーナコンサートとなる。実写版のレジェンドキャストでもある、のだめ役・上野樹里、シュトレーゼマン役・竹中直人、そして同役で菊田一夫演劇賞を受賞した千秋真一役の三浦宏規が続投。ほかに、大作・話題作の中心で活躍を続ける豪華キャストが一部日替わりで出演する。
清水は、三木清良役として華優希との日替わり出演。幼少期から高校生までバイオリンをやっていたといい、「出演が決まった時は本当に驚きまして。まさかバイオリンを弾く役をやることになるとは。本当にうれしかったです。縁をいただけたことが本当に光栄でした」と明かした。また、「実はオーケストラをやったこともあって、第一バイオリンだったんですけど」と明かして共演陣を驚かせた清水。
「学生時代に『のだめカンタービレ』の作品が本当に大好きで」と作品のファンだとし、「のだめカンタービレは私の青春っていうくらい。アニメ、ドラマ、漫画、本当に大好きな作品だったので、本当にうれしいです」と穏やかな口調ながら熱を帯びて語っていた。
会見にはほかに、上野、三浦、松島勇之介、有澤樟太郎、高橋健介、華優希、大久保祥太郎、竹内將人、なだぎ武、竹中、ピアニストの石井琢磨が登壇した。
