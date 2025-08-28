YOSHIKI¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¸å¤Î¥É¥é¥àÉüµ¢¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö°ã¤¦ÊýË¡¤òËÍ¤¬¼¨¤·¤¿¤¤¡×
¡¡YOSHIKI¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ½ªÎ»¸å¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¥É¥é¥à±éÁÕ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¿´¶¤äº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç´¥ÇÕ¡ªÀ¤³¦Åª¥³¥é¥Ü¤ò¼Â¸½¤·¤¿YOSHIKI¡õÆàÎÉÈþÃÒ»á
¡¡³«ºÅÃæ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥É¥é¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëYOSHIKI¤Ï¡¢¡Ö´°Á´Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥à¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿±éÁÕ´¶³Ð¤¬¼«Á³¤ËÁÉ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç±¦¼ê¤Ë¥®¥Ö¥¹¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÉü³è¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÉé½ý¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¤¯¤ì¤°¤ì¤â¿µ½Å¤Ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼ó¤ò·ã¤·¤¯¿¶¤ë¥É¥é¥à±éÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬·ò¹¯Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤½¤ÎÁ°Îã¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä3²ó¼ê½Ñ¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢ÆùÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØY by YOSHIKI¡Ù¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸3¼ï¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØY by YOSHIKI Members Club¡Ù¤Î³«»Ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¡ØTIME¡Ù»ï¤Î2025Ç¯ÈÇ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë100¿Í¡ÊTIME100¡Ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦ÆàÎÉÈþÃÒ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÆàÎÉ»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥ï¥¤¥ó¤¬ÍèÇ¯2·î¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥à±éÁÕ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÄ©Àï¤ò¼Â¹ÔÃæ¡£²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¿ÈÂÎ¤È¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëYOSHIKI¤Î»Ñ¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
