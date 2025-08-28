『しあわせな結婚』阿部サダヲ&松たか子、お互い感謝のクランクアップ！

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

最終章突入を前に、阿部サダヲと松たか子がクランクアップを迎えた。

【映像】松たか子の“魔性のかわいいムーブ”が止まらない！しょんぼり顔、ヤキモチ大掃除…

ワイドショーでも活躍する人気弁護士・幸太郎（阿部）と大きな秘密を抱えた妻・ネルラ（松）。2人が揃う最後の撮影は、ふたりきりの大事なシーンとなった。

無事に撮影を終えた阿部は、「本当に終わったのか…まだポッドキャストなのか、スピンオフなのか、まだまだやらされそうで（笑）、本当にちゃんと終わったのか確認したいですね」と疑心暗鬼ながらも、「本当に終わりなんですよね!? 松さんと一緒に終われてうれしかったです」と笑顔を見せた。

同じく松も、「寂しいけれど、ホッとした気持ちが強いです。阿部さんと一緒のシーンで終われたのはすごく幸せなことだと思いました」とコメント。

息の合った芝居を披露する一方、ポッドキャストでは仲の良さ全開で爆笑トークを繰り広げるなど強い信頼関係で結ばれている2人らしく、“同じ気持ち”でのクランクアップとななった。

そして阿部は、「ネルラは面白いですよね。松さんは表情がいっぱいあるので、“怒っているのか？”という謎の表情に戸惑うのも楽しかったです」と、松が演じるネルラのミステリアスさの魅力をあらためてコメント。

松は「各キャラクターに大石さんの息を感じるというか。最終回に近づくにつれて、大石さんが描くキャラクターと、私たちが演じてきたムードが混ざっていくのが、連続ドラマならではだな、と。難しいですし、面白いなと思いました」と撮影を振り返った。

さらに、「『阿部さんがいてくれてよかった』と思うシーンや時間が何度もあったので、楽しかったです。“説明できても説明したくない”という、ちょっとした音や、何かで感じよう、理解しようと思わせてくれて助けられたときが何度もあり、感謝しております」と阿部に感謝を伝える松。

阿部も「相談とかはしていないんですが、ずっとありがたかったです。最初の方は迷いながらやっていたので、松さんと演じられてよかったです」と、少し照れながらも、お互いへの感謝の気持ちを伝えた。