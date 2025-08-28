◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースとの3連戦でスイープされたレッズ。ここまで続けてきた連続スイープなしが「43」でストップしました。

第1戦を0-7、第2戦3-6と負け越すレッズは最終戦は大谷翔平選手と相まみえます。3回にノエルビ・マルテ選手が初球の93.2マイル(約150キロ)のカットボールを捉えてレフトスタンドへ着弾、気持ちよく先制点を奪います。

しかし、4回に先発のニコラス・ロドロ投手が捕まります。先頭の大谷選手にヒットを許すと、連打で1アウト満塁のピンチを迎えます。続くキケ・ヘルナンデス選手の2点タイムリーヒットで逆転されると、ダルトン・ラッシング選手にも満塁から2点タイムリーでこの回一挙4得点を失いました。

8回にも1点を追加され1-5で敗北。昨シーズン最終戦以来43カード連続スイープなしとしていたレッズはシーズン終盤で記録を途絶えさせました。

テリー・フランコーナ監督は「起こったことから学び、前に進む。そして明日は少し休んで、万全の状態で戻ってくることを願う。なぜなら、我々は最後までやり遂げなければならないからだ」と話し、気持ちを切り替えます。

現在レッズはナ・リーグ中地区3位。ポストシーズンに出場できるワイルドカード枠でもメッツに4.5ゲーム差をつけられ4位と進出できるかの瀬戸際にいます。