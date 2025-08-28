欧州株 堅調、仏政局不安は織り込み済みとの見方も 欧州株 堅調、仏政局不安は織り込み済みとの見方も

東京時間16:47現在

英ＦＴＳＥ100 9257.33（+1.83 +0.02%）

独ＤＡＸ 24121.81（+75.60 +0.31%）

仏ＣＡＣ40 7807.00（+63.07 +0.82%）

スイスＳＭＩ 12228.11（+20.99 +0.17%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間16:47現在

ダウ平均先物SEP 25月限 45752.00（+110.00 +0.24%）

Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6499.50（+3.50 +0.05%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23618.00（-10.75 -0.05%）



２８日の欧州株は堅調にスタートしている。注目のエヌビディア決算は売上高や１株利益が予想を上回ったが、中国へのＡＩ半導体販売に不透明感が残り、またデータセンター部門がやや予想を下回ったことなどが時間外取引での売りを誘った。ただ、欧州株全般への影響はほとんどみられていない。 米シティとゴールドマンは「フランスの政治危機は既に市場に織り込み済み」とし、現在は「下落局面での買い場」を推奨している。

