¥½¥Ëー¡ÖXperia 1 VII¡×¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¼Â»Ü¤·ÈÎÇä½ç¼¡ºÆ³«
Xperia 1 VII
¥½¥Ëー¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖXperia 1 VII¡×¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆWeb¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±µ¡¼ï¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°øµæÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¼Â»Ü¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î27Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò½ç¼¡ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Xperia 1 VII¤Ï¡ÖÅÅ¸»¤¬Íî¤Á¤ë¡¢ºÆµ¯Æ°¤¬¤«¤«¤ë¡¢ÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤»ö¾Ý¤¬¤Þ¤ì¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢7·î4Æü¤ËÀ½ÉÊ½Ð²Ù¤È¥½¥Ëー¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬°ì»þÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ï¡¢´ðÈÄ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ðÈÄ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðÈÄÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý´ð½à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¹©Äø¤òÄÉ²Ã¡£´ðÈÄÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¹¼¾ÅÙ¾ò·ï¤ÎÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤â¶¯²½¡£º£²ó±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¸¶°ø¤¬´ØÏ¢¤¹¤ëÎà»÷¤Î¹©Äø¤ä¡¢µ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë³ÆÀßÄêÃÍ¤ÎÁíÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¡¢º£¸å¤Îµ¡¼ï¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊÆÃÀ¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÀ¸¡ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
ÉÊ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¸¡¾Ú¡¦É¾²Á¤ò¶¯²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ÉÍýÂÎÀ©¤â¹½ÃÛ¡£Xperia 1 VII¤Î¸ò´¹ÍÑÀ½ÉÊ¤ä¸½ºßÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÂÎÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆ¤Ó¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Xperia¤Ï¡Ø¹¥¤¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¿Í¡¹¤Ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯7·î4Æü¤Þ¤Ç¤ÎXperia 1 VII¤Î°ìÉô¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµ½þ¤Î¸ò´¹ÂÐ±þ¤â°ú¤Â³¤¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£