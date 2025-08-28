Â©»Ò¤¬Àï»à¤·¤¿ÃÏ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òºÆË¬¡¡ÂæÏÑ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤ÎÊì¿Æ¡¢Èá¤·¤ß¾è¤ê±Û¤¨Á°¤Ø
¡Ê¥ê¥Ó¥¦Ãæ±û¼Ò¡Ë2022Ç¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎµÁÍ¦Ê¼¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¿ÍÃËÀ¡¢Á¾À»¸÷¤µ¤ó¤¬Àï»à¤·¤¿¡£25ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤ÎÁÉ±«½À¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î2Ç¯Í¾¤ê¡¢¶ì¤·¤ß¤ÈÂ©»Ò¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁÉ¤µ¤ó¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢ºÆ¤Ó¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃÏ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç²þ¤á¤Æ°Ö¤á¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Â©»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤«¤é½ù¡¹¤ËÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¾¤µ¤ó¤Ï22Ç¯11·î2Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥ë¥¬¥ó¥¹¥¯¤Ç¤Î¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÆ®Ãæ¡¢Æ¬Éô¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁèËÖÈ¯°ÊÍè¡¢µ¾À·¤¬È½ÌÀ¤·¤¿½é¤ÎÂæÏÑ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÉ¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î»à¸å¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤¿·³¼çºÅ¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°ÊÍè¡£¹ðÊÌ¼°¤ò½ª¤¨¤ÆÂæÏÑ¤ËÌá¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿´Åª³°½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°ìÀÚ¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é¡ÊÈá¤·¤ß¤ò¡Ë¼êÊü¤¹¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ì¿Í¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
ÁÉ¤µ¤ó¤ÎÎ¾ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢À»¸÷¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À»¸÷¤¬¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤âÂ©»Ò¤ÈËèÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤¬À¸Á°¡¢¤Þ¤À¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡×
ÁÉ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¾Þ¤¸¤å¤Ä¶â¤Î¼êÂ³¤¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¾·¤¤ò¼õ¤±¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ò½ÐÈ¯¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¤ä¥Ð¥¹¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¡¢20»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢·³¿ÍÊèÃÏ¤¬¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤ËÃå¤¤¤¿¡£¥ê¥Ó¥¦Ãæ¿´Éô¤Î¥ê¥Á¥ã¥¥ÕÊèÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ´ú¤È·³´ú¤¬¤¿¤Ê¤Ó¤¯¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÁÉ¤µ¤ó¡£¡Ö´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë·³¿Í¤Ï³§¼ã¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¼Ô¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©¼ã¼Ô¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅÚÃÏ¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ«¤¤¤¿¡£
ÊèÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÀïÁè¤Ç°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¿Æ¤äºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤ËÊú¤¤·¤á¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡¤Ï³§¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÁÉ¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤Î¹ðÊÌ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¶µ²ñ¤Ë¤âºÆ¤ÓÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤³¤È¤ò¶ËÎÏÈò¤±¤Æ¤¤¿»þ´ü¤«¤é¡¢º£¤Ç¤Ï¼«È¯Åª¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤ËÌá¤ê¡¢ÁÉ¤µ¤ó¤Î¿´»ý¤Á¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Î²¼¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥Ø¥ë¥½¥ó¤«¤éÂàÈò¤·¤Æ¤¤¿¹âÎðÉ×ÉØ¤È¤âÌÌ²ñ¤·¡¢Á°Àþ¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÉé½ý¤·¤¿µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤ÎÏÃ¤ä¡¢Á°Àþ¤ÎÄ®¤ÇÊª»ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
À»¸÷¤µ¤ó¤Îµ¾À·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¤â¡¢µÁÍ¦Ê¼¤È¤·¤ÆÀïÃÏ¤ËÉë¤¯ÂæÏÑ¤ÎÀÄÇ¯¤¬¤¤¤ë¡£ÁÉ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤ò¤¤¤Ä¤â¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤¹¡£°ìÊý¡¢Èà¤é¤âÀ»¸÷¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢É¬¤º¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤â¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢Èà¤é¤«¤é¤ÏÀ»¸÷¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤ÆÄÉ¤¤µá¤á¤¿ÀµµÁ¤ÈÇ³¤¨¤¿¤®¤ë¿´¤ò¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÌá¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±Â²°áÁõ¡Ö¥Ó¥·¥Ð¥ó¥«¡×¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥ê¥Ó¥¦¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿ÁÉ¤µ¤ó¡£¡ÖÀ»¸÷¤Ï¤â¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ç¤¹¡£Ì¿¤Ë¤«¤¨¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤éÈà¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
