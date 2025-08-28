

台湾・新竹の東京エレクトロンのオフィス。ここを含む新竹の2拠点が捜索を受けた（著者撮影）

【写真】台湾の検察当局のリリース。今回初めて、公式発表の中で東京エレクトロンの社名が言及された

半導体受託製造の世界最大手・TSMCから最先端技術に関する営業秘密が不正に取得された事件で、捜査当局である台湾高等検察署は8月27日、すでに摘発済みだった3人を起訴した。

うち1人は東京エレクトロン元社員（事件を受け懲戒解雇）、残る2人はTSMC元社員（同）で、いずれも国家安全法および営業秘密法に違反したとして懲役7〜14年が求刑されている。

超スピード起訴のワケ

今回は、多くの人の予想を上回る「超スピード起訴」だった。台湾では営業秘密の不正取得事件においては従来、摘発から起訴までにおおむね半年を要している。また起訴率も3割にとどまっていた。それがこの事件は、7月下旬の摘発から約1カ月で起訴に至っているのだ。

確かに事件摘発後、最高検察署の邢泰訢・検察総長は現地メディアに対し「証拠が固まりさえすれば、速やかに審判を求める」と迅速処理の方針を語ってはいた。ここまでの超スピード起訴に至った理由は、本件が単なる営業秘密の窃取ではなく、台湾の国家安全保障を揺るがす歴史的大事件であるからだ。

台湾は2022年に国家安全法を改正し、企業の営業秘密のうち国家安全保障に関わるものの海外流出を阻止する措置を新設している。具体的には第3条で「国家の核心的重要技術（国家核心関鍵技術）」についての規定を新設し、さらに別途、行政院（日本の内閣に相当）が対象となる技術をリストで指定している。

このリストの中で半導体製造技術については、「14ナノメートル以下のプロセスノードの技術」と明示されている。

今回の事件は国家安全法の法改正以降で初めて、核心的重要技術の営業秘密の海外流出を摘発したケースだった。しかも不正取得されたのは、世界的にも最先端レベルの2ナノ技術。いわば台湾の国家安全保障戦略においては「国宝級」とも称すべき最重要技術だ。

このため捜査当局とTSMCは事件の解明と犯人の厳正な処罰に全精力を傾注しており、それが超スピード起訴に繋がった。

事件摘発を受け、東京エレクトロンは関与した社員を懲戒解雇している。だが捜査当局が起訴に合わせて明らかにした内容は、極めて厳しいショッキングなものだったと言わざるをえない。



台湾の検察当局のリリース。今回初めて、公式発表の中で東京エレクトロンの社名が言及された（リリースのスクリーンショット）

TSMCから東京エレクトロンへ転職

まず1つ目は、東京エレクトロンの元社員で陳姓の人物が「主犯」であり、しかもその犯行経緯は業務と深く密接していたことが明らかになった点だ。起訴された3人の中でも、最も長い14年が求刑されている。

他の2人はそれぞれ、7年と9年の求刑だった。この差は事件の詳細に基づく捜査当局の判断であり、捜査当局の発表文で明解に示されている。発表に基づくと、事件は以下のようなものだった。

東京エレクトロン元社員はもともとTSMCの社員で、ファブ12（第12工場）の歩留まり改善を担う部門で働いていた。補足すると、ファブ12は3〜5ナノの先端技術まで手がける重要工場の1つである。

この元社員はTSMCを辞めて東京エレクトロンに転職し、営業部門に配属された。そして東京エレクトロンの装置が、「TSMCの先端ラインのより多くの工程で採用されること」を狙って、複数の元同僚に対して複数回にわたりTSMCの営業秘密の提供を求めた。そして元同僚の助力で営業秘密を撮影・複製するという犯行を主導した。

実は捜査当局がこの事件について東京エレクトロンという企業名に公式に言及するのは、これが初めてだ。今回の起訴対象はあくまで元社員個人であり東京エレクトロンは含まれていないが、犯行の背景に業務が関係していることから、企業名にも言及したとみられる。

2つ目は、事件が東京エレクトロンのビジネス上の「泣き所」と直結していたことだ。捜査当局の発表によると、主犯の元社員はTSMCから窃取した情報を使って、東京エレクトロンの「エッチング装置」の性能を改善し、TSMCの2ナノ量産ラインで自社のエッチング装置がより多くの認証を獲得できるよう活用したという。

東京エレクトロンは半導体製造装置で世界4位、国内最大手の有力メーカーである。特にコーター/デベロッパと呼ばれる塗布現像装置は世界シェア9割を誇り、TSMCもこの装置については東京エレクトロン以外に選択肢がない。

エッチング装置の改善に利用

一方、チップに回路形成する工程で使われるエッチング装置については、世界シェア2位ではあるもののアメリカのラムリサーチに水をあけられ続けている。

半導体業界のあるコンサルタントは、次のように指摘する。「エッチング装置において、ラムリサーチとの技術力の差が埋められない。エッチング装置が厳しく業績の重しになっているというのが、業界における共通認識だ」。エッチング装置は東京エレクトロンの新規装置売上高の3割以上を占めるため、ここの動向は業績を大きく左右する。

今回の事件で主犯の人物は、エッチング装置の性能を改善することにTSMCの営業秘密を利用したという。これが個人の犯行に留まるのか否かは、今後の捜査と公判の結果を待つしかない。

だが現時点で指摘できることは、元社員の犯行は東京エレクトロンの経営において利益をもたらすものであったという点だ。台湾の捜査当局だけでなく、TSMCも経営として東京エレクトロンに対して強く責任の有無を追及することになるだろう。

事件発覚を受け日本のSNS上では、「東京エレクトロンには動機がない」「中国の陰謀」といった意見が目立っている。だが起訴を受けて明らかになった捜査事実を踏まえれば、犯行は東京エレクトロンの業務と深い関係があることは否定できない。

捜査当局はリリースで「関連する法人や個人が刑事責任を負うか否かについて、引き続き別の事件として捜査を進めている」と明らかにしている。「関連する法人」から東京エレクトロンが免れるはずはなく、現在まさに企業への捜査が進行している――という事実が、3つ目のショックである。

TSMC「当局と緊密に連携する」

この事件を発覚以前から取材している台湾の大手新聞記者は、「もし犯行が個人によるものではなく背景に企業の関与があるなら、元社員たちは進んでその事実を明らかにするだろう。そうすれば個人としての罪が軽くなり、量刑が少なくなる余地がある」と指摘する。

台湾の国家安全法は、核心的重要技術の海外流出をした者でも捜査や裁判の中で自白をし、他の共同犯行者の検挙に繋げた場合は、自白した者の刑を減軽・免除すると規定しているからだ。

また同法は、犯行者が企業従業員だった場合はその人物を雇用していた企業にも責任を求め、罰金を科すとしている。この適用が除外されるのは、企業の代表者が犯罪の発生に対し、力を尽くして防止を図っていた場合とも規定しており、東京エレクトロンについても防止措置が捜査上の一つの論点になるとみられている。

今回の起訴を受けTSMCは筆者の取材に対し、捜査において核心的重要技術に関わる12ページ分の情報が発見されたと明かし、「企業秘密の保護や企業利益を損なう行為は一切許容しない」「必要に応じて関連する規制当局と緊密に連携する」とコメントした。事件の展開は、予断を許さない状況だ。

（杉本 りうこ ： フリージャーナリスト）