ÃæµïÀµ¹»á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Á¹À°ì¸µ¼ÒÄ¹¤ÈÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¤Ë¡Ö£µ£°²¯±ß¡×Çå½þÀÁµá
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬£²£¸Æü¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤È¸µ¶É°÷¤Î½÷À£Ø»Ò¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤ë»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¹Á¹À°ì¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÈÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¶â£µ£°²¯±ß¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£Æ£Í£È¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬µá¤á¤ë£µ£°²¯±ß¤Ï¡¢Æ±»ö°Æ¤Çº£Ç¯£¶·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²³Û£´£µ£³²¯£³£µ£°£³Ëü£¶£·£°£·±ß¤Î°ìÉô¤À¡££²Ì¾¤ËÏ¢ÂÓ¤·¤Æ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÀÁµá¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾Ù¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Æ£Í£È¤Ï¡¢£²¿Í¤¬£Ø»Ò¤µ¤ó¤«¤é»ö°Æ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¢Ä´ºº¤·¤¿»ö¼Â´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀìÌçÅª¤Ê½õ¸À¤ò¼ý½¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â¹Ô¤·¡¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆâµ¬¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹µÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î´ÉÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äø¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÅùÃ´ÅöÌò°÷¤Ë»Ø¼¨¤·¤ÆÂÐºö¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á±´ÉÃí°ÕµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤é¤òÂÕ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒË¡£´£²£³¾ò£±¹à¤Ë´ð¤Å¤¡¢Èï¹ð¤é¤ÎÇ¤Ì³ØèÂÕ¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾ÙÄóµ¯¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¸¢¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òºÇ½ÅÍ×¤È¤¹¤ë´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë·¸¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ¼èÄùÌò¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤ÏËÜÁÊ¾Ù¤ò´Þ¤á¤¿°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø¶¦À¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤ÆÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¹Á»á¤ÈÂçÂ¿»á¤Ø¤ÎÁÊ¾Ù¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥È¥é¥Ö¥ëÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃæµï»á¤Þ¤ÇÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡££··î¤Ë³«¤«¤ì¤¿£Æ£Í£È¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï°ìÉô³ô¼ç¤«¤éÃæµï»á¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£