À¼Í¥¡¦±ºÏÂ´õ¤¬Íá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¡È²Ö²Ð¤Î»×¤¤½Ð¡É¤òÈäÏª
±ºÏÂ´õ
À¼Í¥¤Î±ºÏÂ´õ¤ÈÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅÄ¸»»á¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BSÆü¥Æ¥ì²Ö²ÐÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØËÌ³¤Æ»·Ý½Ñ²Ö²Ð2025¡Ù¡Ê10·î12Æü¸á¸å£¶»þ¡Á¡Ë¤È¡ØSKY ORCHESTRA in SUNSET BEACH PARK INAGE¡Ù¡Ê11·î30Æü¸á¸å£¶»þ¡Á¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ºÏÂ´õ¡ÖBSÆü¥Æ¥ì²Ö²ÐÆÃÊÌÈÖÁÈ¡×¼èºà²ñ»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È
BSÆü¥Æ¥ì¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»·Ý½Ñ²Ö²Ð2025¡×¤È¡ÖSKY ORCHESTRA in SUNSET BEACH PARK INAGE¡×¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Î¾¸ø±é¤Ï¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¹ñºÝ²Ö²Ð¶¥µ»Âç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Ç¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¼ç±é¤Î±ºÏÂ´õ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¼èºà²ñ¤ËÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±º¡£¡Ö2025Ç¯ÈÇ ±ºÏÂ´õ¤ÎÍá°á¡¢½é²ò¶Ø¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¡£¡ÖÃå¿´ÃÏ¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¤·¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÐÎ¤Ó¼ä¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÏÂ¤ÎÁõ¤¤¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë±º¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²Ö²Ð¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯åºÎï¡£ÁÔÂç¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬À¼¤ò¿á¤¹þ¤à¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²Ö²ÐÂç²ñÅöÆü¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤³¤³¤Ç¡¢²Ö²Ð¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÃæÅÄ»á¤«¤é¡ÖÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë²Ö²Ð¥¯¥¤¥º¡×¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¡Ø²Ö²Ð¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤¬¤è¤¯»È¤¦É½¸½¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö²Ö²Ð¤ò¡ÈÍÙ¤é¤»¤ë¡É¡×¡Ö²Ö²Ð¤Ç¡È»Ø´øËÀ¡É¤ò¿¶¤ë¡×¡Ö²Ö²Ð¤Ç¡È²Î»ì¡É¤ò²Î¤¦¡×¤Î3Âò¤«¤é±º¤Ï¡Ö²Ö²Ð¤Ç¡È»Ø´øËÀ¡É¤ò¿¶¤ë¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²óÅú¡£Àµ²ò¤Ï¡Ö²Ö²Ð¤ò¡ÈÍÙ¤é¤»¤ë¡É¡×¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔÀµ²ò¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÆñ¤·¤¤¤¾¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
Â³¤¤¤Æ²Ö²Ð¤Ë»È¤ï¤ì¤ëºàÎÁ¤Ç¡Ö¾ðÇ®Åª¤ÊÀÖ¤ò½Ð¤¹¶âÂ°¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢£³Âò¤«¤é¸«»ö¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥Á¥¦¥à¡×¤ÈÀµ²ò¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î²Ö²Ð¤Îµ¯¸»¡Ö¸µ¡¹¡¢²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÐÌôµ»½Ñ¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ´Ë¤¤äÊ¼´ï¡×¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±º¤Ï¡ÖÀê¤¤¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê²óÅú¤ÇÉÔÀµ²ò¤Ë¡£¤³¤ì¤ËÃæÅÄ»á¤¬¡Ö²Ö²Ð¤ÏÊ¼´ï¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢±º¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î»×¤¤¤Ë´¶Ã²¡£
²»³Ú¤È²Ö²Ð¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØSKY ORCHESTRA in SUNSET BEACH PARK INAGE¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢²Ö²Ð¤È°ì½ï¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±º¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Âçºå½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êDREAMS COME TRUE¤Î¡ÖÂçºåLOVER¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¡ãÂçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¤ó¤è¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È²Ö²Ð¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Ö²Ð¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËËèÇ¯²ÈÂ²¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Êâ¤Èè¤ì¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±º¤ò¡¢Éã¿Æ¤¬¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éã¿Æ¤Ï»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤Þ¤ê²È¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤¿¤Õ¤ê¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢4¿Í·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë±º¤Ï¡Ö¤ª¤ó¤Ö¤Ï¸òÂåÀ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£