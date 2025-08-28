「長友枠はいらない」批判に反論。９月の米国遠征、“38歳のベテラン戦士”の代表選出が極めて妥当な理由【日本代表】
2025年８月28日、９月の米国遠征に臨む日本代表のメンバー25名が発表された。その中にはE-１選手権でキャプテンを務めた「長友佑都」の名前もあった。
これを受け、SNS上では批判の声が聞かれた。「DFの層が薄いのに長友に絶対その枠を使うのはなぜ？」「長友枠はいらない」などと、この38歳のベテランを呼ぶ理由が見当たらない趣旨のコメントがあった。
確かに、北中米ワールドカップのアジア最終予選は全てベンチ外で、シーズン開幕当初はFC東京でも微妙なパフォーマンスでスタメンから外れる試合が少なくなかった。そうした事実がある以上、批判的な声があるのはそれなりに理解できる。
それでも、反論したい。E-１選手権後の彼のパフォーマンスを見ても批判できるのか、と。
今、FC東京で好調をアピールしているひとりが長友だ。サイドから果敢に駆け上がり、絶妙なタイミングで良質なクロスを上げる。後半もアップダウンを繰り返し、闘志を前面に押し出す。実際、先の京都サンガF.C.戦では総走行距離がチーム３位の9.947キロ、スプリント回数がチーム２位の19回と、真夏のゲームで驚異のデータを叩き出している。
８月10日の鹿島アントラーズ戦後には当の長友も調子の良さをアピールしている。
「コンディションは良いです。ワールドカップが控えていて、東京でタイトルを獲るという目標もあるなかで、インテル時代の自分に戻ってきている。それをしっかりとピッチの上で証明したいです」
その言葉に偽りなし。ピッチ外の貢献、過去の代表での実績も踏まえても今回の代表選出は極めて妥当である。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
これを受け、SNS上では批判の声が聞かれた。「DFの層が薄いのに長友に絶対その枠を使うのはなぜ？」「長友枠はいらない」などと、この38歳のベテランを呼ぶ理由が見当たらない趣旨のコメントがあった。
確かに、北中米ワールドカップのアジア最終予選は全てベンチ外で、シーズン開幕当初はFC東京でも微妙なパフォーマンスでスタメンから外れる試合が少なくなかった。そうした事実がある以上、批判的な声があるのはそれなりに理解できる。
今、FC東京で好調をアピールしているひとりが長友だ。サイドから果敢に駆け上がり、絶妙なタイミングで良質なクロスを上げる。後半もアップダウンを繰り返し、闘志を前面に押し出す。実際、先の京都サンガF.C.戦では総走行距離がチーム３位の9.947キロ、スプリント回数がチーム２位の19回と、真夏のゲームで驚異のデータを叩き出している。
８月10日の鹿島アントラーズ戦後には当の長友も調子の良さをアピールしている。
「コンディションは良いです。ワールドカップが控えていて、東京でタイトルを獲るという目標もあるなかで、インテル時代の自分に戻ってきている。それをしっかりとピッチの上で証明したいです」
その言葉に偽りなし。ピッチ外の貢献、過去の代表での実績も踏まえても今回の代表選出は極めて妥当である。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介