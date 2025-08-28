¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡¢¥ë¥Î¡¼¡õ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Î¡ÈB¥»¥°SUV¡É¤òÈæ³Ó¡Ö¥ë¥Î¡¼¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¡Ê73¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÄ«Æü¡Ø¥«¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯TV¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ë¥Î¡¼ ¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼ ¥¨¥¹¥×¥ê ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª ¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥¤¥Ö¥ê¥À¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÂ¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø¥ë¥Î¡¼ ¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼ ¥¨¥¹¥×¥ê ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª ¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥¤¥Ö¥ê¥À¡Ù
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤½¤í¤¦²¤½£¤ÎSUV¡£ÄêÈÖ¤Î¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹Àª¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¤Î¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¤â¤è¤¦¤ä¤¯¾åÎ¦¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¤½¤í¤¦¡£BEV¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Î¼Ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÆø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤Ï¤¤¤¨ÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤É¤ì¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬¸«»ö¤ËÉ½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤³¤³¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥»¥ó¥¹¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤Ç¥¬¥é¥ê¤È°õ¾Ý¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡Ù¤È¡¢Ì¾Á°°Ê³°¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤È¤â¤Ë¥é¥Æ¥ó·ÏB¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV¤Î2Âæ¤ò»î¾è¤·¤¿¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ë»î¾è¤·¤¿¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡Ö¥ë¥Î¡¼¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÂ¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø¥ë¥Î¡¼ ¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼ ¥¨¥¹¥×¥ê ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª ¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥¤¥Ö¥ê¥À¡Ù
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¤½¤í¤¦²¤½£¤ÎSUV¡£ÄêÈÖ¤Î¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹Àª¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¤Î¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¤â¤è¤¦¤ä¤¯¾åÎ¦¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¤½¤í¤¦¡£BEV¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Î¼Ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÆø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤Ç¥¬¥é¥ê¤È°õ¾Ý¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡Ù¤È¡¢Ì¾Á°°Ê³°¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤È¤â¤Ë¥é¥Æ¥ó·ÏB¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV¤Î2Âæ¤ò»î¾è¤·¤¿¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¥ë¥Î¡¼¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ë»î¾è¤·¤¿¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡Ö¥ë¥Î¡¼¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£