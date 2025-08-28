ÅÔÆâ¤Ç¤â¥¯¥Þ½ÐË×¡¢·ÌÎ®Äà¤ê¤ÎÃËÀ¤ÎÇØ¸å¤«¤é¡ÖÍîÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê²»¡×¡Ä¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë´é¤Ê¤É½Ð·ì
¡¡ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®¤äÀÄÇß»Ô¤Ê¤ÉÀ¾Â¿ËàÃÏ°è¤Î»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Æü¤Ë¤ÏÆ±Ä®¤ÎÂçÃ°ÇÈÀî¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤¹¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¡££²£·Æü¤âÀÄÇß»Ô¤äÆü¤Î½ÐÄ®¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¾Ï¸ù¡Ë
¡¡±üÂ¿ËàÄ®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£³Æü¸á¸å£´»þÈ¾º¢¡¢Ä®³°¤Î£µ£°ºÐÂåÃËÀ¤¬ÇØ¸å¤«¤é½±¤ï¤ì¤ÆÉé½ý¤·¤¿¡£Æ±Ä®¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤¬ÂçÃ°ÇÈÀî±è¤¤¤Î¡Ö±üÃã²°¥¥ã¥ó¥×¾ì¡×¤«¤é£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¾åÎ®¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤ÇÍîÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡£¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢³Û¤ä¤Þ¤Ö¤¿¡¢¼ó¡¢ÏÓ¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ½Ð·ì¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Âç¤¤µ¤Ê¤É¤«¤é»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¼«ÎÏ¤Ç²¼Î®¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Þ¤Ç²¼¤ê¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì´Ø·¸¼Ô¤äµÒ¤é¤¬²ðÊú¤·¡¢£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¡£ÀÄÇß»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä®¿¦°÷¤ÏÈï³²¤òÇÄ°®¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¡¢ÀÄÇß½ð°÷¤é¤È¤È¤â¤Ë¸½¾ì¼þÊÕ¤ò½ä²ó¤·¡¢²Ö²Ð¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉºÒ¹ÔÀ¯ÌµÀþ¤ÎÎ×»þÊüÁ÷¤Ç½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Ë¤Ï¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÎÓÆ»¤äÅÐ»³Æ»¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤òÀßÃÖ¡£ÎÄÍ§²ñ¤¬Æü¡¹¡¢Êá³Í³ÎÇ§¤È½ä²ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ä®¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÄ®Ì±¤Ê¤É¤Ë³²½Ã¤ÎÈ¯¸«¾ðÊó¤ò´ó¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï£±Ç¯´Ö¤ÇÌó£±£³£°·ï¤À¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï£´¡Á£··î¤Ç¤¹¤Ç¤ËÌó£·£°·ï¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä®´Ñ¸÷»º¶È²Ý¤ÎÂç¶úÀ¶Ê¸²ÝÄ¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï²Æ¾ì¤«¤é¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîºÚ¤¯¤º¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤ä¡¢Îë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ
¡¡Æ±Ä®¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÀÄÇß»Ô¤Ç¤âÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤°¡££²£°Æü¤Ë¤ÏÄ¹Ê¥¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿»Ñ¤òËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÁ°Êý¤«¤é¸½¤ì¡¢µÖ¤ò¶î¤±¾å¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤½¤Ð¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»Ô¤ÎÅÅµ¤¹©»ö¶È¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡ÖÂç·¿¸¤¤Ë¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¡¢°ìÌÜ¤Ç¥¯¥Þ¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®¤Ç¤Î¿ÍÅªÈï³²°Ê¹ß¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³·ï¤ÎÌÜ·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££²£·ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï£Ê£ÒÀÄÇßÀþ¤ÎÆü¸þÏÂÅÄ±Ø¶á¤¯¤ÎÀÄÇß³¹Æ»±è¤¤¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¡¢»Ô¿¦°÷¤ÈÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤¬½ÐÆ°¡£ÉÕ¶á¤Ë¥Õ¥ó¤Ê¤É¤Îº¯À×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÎÙÀÜÃÏ¤Î¸µÅ¹ÊÞ¤ò²þ½¤Ãæ¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï£²£±ÆüÄ«¡¢¶á¤¯¤ÎÃÝ¤ä¤Ö¤ò»Ò¥°¥Þ¤é¤·¤Æ°Êª¤¬Áö¤êµî¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¡¢ÀÄÇß½ð¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤Æ°Êª¤Ï¥µ¥Ã¤ÈÁö¤êµî¤ê¡¢ÃËÀ¤ÏÀª¤¤¤Ëµ¤¤ª¤µ¤ì¤Æ»×¤ï¤º¸å¤º¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤Â®¤µ¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÃËÀ¤Î°ÆÆâ¤ÇÎÄÍ§²ñ¤¬ÉÕ¶á¤òÄ´¤Ù¡¢¥Ó¥ï¤ÎÌÚ¤ËÄÞº¯¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿ÎÄÍ§²ñ¤Î²£»³´äº¬¤µ¤ó¡Ê£¸£¶¡Ë¤Ï¡Ö£²£±Æü¤Ë¸«¤¿Æ°Êª¤¬¥¯¥Þ¤«¤É¤¦¤«ÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¡Ê¸µÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ï£±£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥¯¥Þ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¶î½ü¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æü¤Î½ÐÄ®¤Ç¤â£²£·Æü¸á¸å£±»þ£´£°Ê¬º¢¡¢Âçµ×Ìî¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ä®¤Ï¹ÔÀ¯¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥¯¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Ï·è¤·¤Æ¶á´ó¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£